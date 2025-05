San Marino. Due ginnaste sammarinesi protagoniste in Romania alla World Challenge Cup 2024

La delegazione della Federazione Sammarinese Ginnastica viene da una positiva esperienza a Cluj-Napoca, in Romania, dove dal 12 al 14 luglio scorso si è svolta la seconda tappa della World Challenge Cup 2024 di ginnastica ritmica. La delegazione sammarinese ha partecipato con le atlete Gloria Ambrogiani (al suo esordio in Coppa del Mondo) e Camilla Rossi, accompagnate dall’allenatrice Serena Sergiani e dal capo delegazione Alessandro Ambrogiani. Le due atlete si sono esibite il 12 luglio scorso nella specialità cerchio e palla, ottenendo buoni risultati visto l’alto livello della competizione per la presenza di alcune individualità di spicco che prenderanno parte agli imminenti Giochi Olimpici di Parigi. Probabilmente a causa dell’emozione, nella giornata del 13 luglio le loro performance nelle specialità nastro sono state meno brillanti e alcune imprecisioni hanno portato a risultati inferiori. Camilla Rossi ha comunque ottenuto il suo miglior risultato alle clavette, con il punteggio di 25.700, mentre Gloria Ambrogiani ha raggiunto il suo miglior punteggio nel cerchio con 23.850 uniti. Alla fine della competizione, nella classifica all-around, Camilla Rossi si è classificata al 39° posto e Gloria Ambrogiani in 41a posizione.