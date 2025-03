San Marino. DUE PESI E DUE MISURE. LEGGE EDITORIA 2023. Solo 5 testate presentano nel ’23 e ’24 elenco delle entrate pubblicitarie/finanziatori. E le altre? Perchè RF interpella solo su GiornaleSM?

Ecco l’elenco, pubblicato dall’Autorità Garante per L’informazione, di coloro tra i media che hanno fornito l’elenco delle entrate (pubblicitarie) e dei finanziatori per gli anni 2023 e 2024 (ex art. 28 Legge 40/2023) e queste sono solo 5 e precisamente: Republic Sound & Movie (La RepubblicaSM), Fixing, Carlo Filippini Editore (L’Informazione), Editoria Sammarinese (La Serenissima) e San Marino RTV.

Ecco dove andare a vedere chi ha presentato tale elenco:

https://www.gov.sm/pub1/GovSM/Autorita-Garante-per-l-Informazione/Relazioni-Annuali/Dichiarazioni-ex-art.-28-L.40-2023.html

E tutte le altre? Le decine di testate web, siti web o blog sammarinesi che ricorsivamente pubblicano? e quelle estere? O l’Autorità Garante per l’Informazione le ha omesse (e non credo possa essere successo) oppure non le hanno consegnate?

Come mai REPUBBLICA FUTURA interpella SOLO su GiornaleSM, che tra l’altro non è nemmeno testata e nemmeno sammarinese? E se ne sta zitta per le altre testate, anche web, sammarinesi (e non)?

Ha detto nulla su Libertas?

Ha detto nulla su TitanPost?

Ha detto nulla su Romagna Uno?

https://www.romagnauno.it/san-marino/unaltra-banca-nel-mirino-della-magistratura-verso-un-nuovo-crac-bancario/

Ha detto nulla su San Marinostampa.com, dove proprio domani l’unico responsabile (!!!) Pucic è alla sbarra.

Come mai?

/ms

leggi l’articolo 28 della Legge sull’Informazione 40/2023.