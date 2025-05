San Marino. E’ deceduto al Bufalini di Cesena il 62enne Stefano Michi, il ciclista sammarinese investito ieri mattina nei pressi del confine

Riprendiamo da San Marino Rtv: ”È deceduto al Bufalini di Cesena Stefano Michi il ciclista sammarinese di 62 anni investito questa mattina a pochi centinaia di metri dal confine di Dogana, sulla Superstrada. A colpirlo – la dinamica è ancora da ricostruire – un’auto targata San Marino che però non si è fermata a prestare soccorso. L’automobilista, di 37 anni e presunto responsabile del sinistro, aveva parcheggiato il mezzo ed era rimasto nell’abitacolo in stato confusionale; soccorso è stato portato in Ospedale di Stato per gli accertamenti del caso.”

Fonte: San Marino Rtv