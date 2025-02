San Marino e Grenoble: un legame indissolubile tra storia, cultura e futuro

Un ponte ideale tra San Marino e la Francia, costruito su radici storiche profonde e proiettato verso un futuro di collaborazione e scambio. In questi giorni i Segretari di Stato Rossano Fabbri e Alessandro Bevitori, in occasione della Festa di Sant’Agata, hanno partecipato all’annuale incontro della Comunità Sammarinese di Grenoble, un evento che ha celebrato il legame indissolubile tra l’Antica Repubblica e i suoi cittadini all’estero.

L’Associazione della Repubblica di San Marino a Grenoble, fondata negli anni ’30, ha ospitato un significativo incontro all’insegna della condivisione, rafforzando i legami tra le istituzioni sammarinesi e la comunità residente in Francia. Oltre 200 persone hanno partecipato al pranzo presso la Salle de Fêtes di Froges, un luogo simbolo del gemellaggio con il Castello di Acquaviva, testimonianza di una collaborazione duratura.

Sabato sera, al loro arrivo, i Segretari hanno incontrato i rappresentanti del comune di Froges. In mattinata, si è tenuto l’incontro con la Console Eliane Rastelli presso la sede del Consolato. Successivamente, durante il pranzo nella Salle de Fêtes di Froges, i Segretari Fabbri e Bevitori hanno rivolto un saluto in apertura, sottolineando l’importanza di mantenere vivi i rapporti con i concittadini all’estero. Nell’occasione c’è stato uno scambio di doni con il Presidente dell’Associazione Nicolas Celli. A sua volta il Capitano di Castello Enzo Semprini ha desiderato rivolgere un caloroso saluto ai presenti, ribadendo l’importanza di mantenere vivo il contatto e l’identità culturale dei sammarinesi all’estero.

“Il legame con i nostri concittadini all’estero è una risorsa preziosa per la nostra Repubblica”, ha dichiarato il Segretario Fabbri. “Le comunità sammarinesi all’estero rappresentano un capitale umano inestimabile. Questi incontri non sono solo momenti di convivialità, ma occasioni strategiche per tessere una rete di relazioni che rafforza la nostra presenza nel mondo, aprendo nuovi orizzonti di collaborazione e sviluppo.”

Il Segretario Bevitori ha sottolineato la solida cooperazione tra le istituzioni sammarinesi e quelle locali: “Le nostre comunità all’estero sono un patrimonio di storia e tradizione, ma anche un ponte verso nuove opportunità di dialogo e sviluppo internazionale”.

La partecipazione di Fabbri e Bevitori all’evento ha segnato un’altra tappa fondamentale nella valorizzazione delle comunità sammarinesi all’estero, un impegno costante delle istituzioni della Repubblica. L’Associazione dei sammarinesi di Grenoble ha dimostrato una forte partecipazione alla vita pubblica e alle iniziative politiche del Paese, confermando il suo ruolo determinante nel rafforzamento delle relazioni internazionali di San Marino.

La conclusione dei festeggiamenti di Sant’Agata ha offerto un’ulteriore conferma della vivacità e dell’importanza di un dialogo continuo tra San Marino e le sue comunità nel mondo.

