“Il terremoto in mostra a San Marino”

Vivere liberamente con il terremoto, diffondere una cultura della prevenzione del rischio sismico. Sono gli obiettivi della mostra ”San Marino e il terremoto: Io non tremo! Liberi di convivere con il terremoto”, evento organizzato dal Servizio di Protezione Civile di San Marino con l’Associazione Io non tremo! di Rimini, con la collaborazione del Volontariato di Protezione Civile e sotto il patrocinio delle Segreterie di Stato Territorio e Ambiente, Affari Interni, Sanità, Industria, Cultura, Università degli Studi di San Marino, Ordini Professionali (Ordine degli Ingegneri e Architetti e Collegio dei Geometri e Tecnici Laureati di Primo Livello della Repubblica di San Marino, Ordine dei Geologi della Regione Emilia Romagna) e dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-INGV.

La mostra, esposta a Palazzo Graziani, in piazzale lo Stradone 13 a San Marino Città, sarà inaugurata il 2 ottobre alle ore 17:00 e rimarrà aperta ad ingresso libero tutti i giorni, compreso il sabato e la domenica.

I visitatori saranno guidati in un percorso suddiviso in diverse sezioni: dai miti e leggende sul terremoto, viene trattata la natura dei terremoti, come e perché si originano, per finire con gli effetti che questi producono alle costruzioni; un’ampia sezione è riservata inoltre ai grandi terremoti storici e in particolare a quello che ha colpito la città dei Rimini nel 1916, con numerose foto e documenti dell’epoca. Per sfatare la leggenda che vuole San Marino esente da questo rischio, saranno esposti anche i documenti tratti dall’Archivio di Stato di San Marino, quali atti e verbali delle sedute del Consiglio Grande e Generale, e verbali e documenti del Congresso di Stato, dai quali emergono le testimonianze dei danni, fortunatamente limitati, che anche gli edifici del nostro territorio hanno subito a causa dell’evento sismico del 1916.

Durante il periodo di esposizione della mostra, sono inoltre in programma: una serata divulgativa per la popolazione (4 ottobre), due seminari di carattere più prettamente tecnico (nei pomeriggi del 18 e del 25 ottobre) e altre attività dedicate alle scuole.

Un mese, quello di ottobre, di riflessione su questo fenomeno naturale e sugli strumenti che abbiamo per limitare i danni e proteggerci; e, non a caso, proprio ad ottobre si svolgerà la quinta edizione della Settimana Nazionale della Protezione Civile italiana (dal 9 al 15 ottobre 2023, in corrispondenza della Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali, celebrata ogni anno il 13 ottobre), settimana che si concluderà con la campagna sulle buone pratiche di protezione civile “Io Non Rischio” nelle giornate del 14 e 15 ottobre in centinaia di Comuni italiani e quest’anno, per la prima volta, anche a San Marino, grazie ai nostri Volontari di Protezione Civile.