San Marino. E’ la Virtus Campione di San Marino 2025! Complimenti al team di Acquaviva

Acquaviva festeggia il secondo Scudetto consecutivo: l’1-1 con il Tre Fiori basta grazie al passo falso clamoroso de La Fiorita. Adesso la Champions attende di nuovo i neroverdi.

La Virtus Acquaviva è di nuovo sul tetto di San Marino. Campioni per la seconda stagione di fila, i neroverdi conquistano il Campionato Sammarinese 2025 al termine di una giornata ricca di tensione, emozioni e colpi di scena. A far esplodere la festa non è solo il pareggio per 1-1 contro un Tre Fiori determinato e battagliero, ma soprattutto la sconfitta – la prima dell’anno – subita a sorpresa da La Fiorita contro una Juvenes Dogana ispirata e generosa.

Il match di Montecchio si era messo subito in salita per la Virtus. Il Tre Fiori, desideroso di blindare la terza posizione in classifica, aveva trovato il vantaggio nel primo tempo con una punizione di Bernardi, deviata quanto basta per sorprendere Passaniti. Un gol che ha gelato i tifosi neroverdi, presenti in massa per sostenere la propria squadra verso un traguardo storico.

Ma è proprio nei momenti di difficoltà che la Virtus dimostra di essere una squadra vera. Con pazienza e carattere, ha cominciato a risalire la corrente. Dopo una serie di occasioni sprecate, è stato Benincasa a cambiare il destino della partita, e forse dell’intera stagione. Colpo di testa preciso, portiere battuto, ed esultanza incontenibile che ha travolto la panchina e i tifosi, già informati di quello che stava succedendo a Dogana, dove La Fiorita stava crollando contro una Juvenes combattiva come non mai.

Il pareggio, a quel punto, è diventato oro puro. L’1-1 è bastato per chiudere i conti, per scrivere un’altra pagina gloriosa nella storia del club di Acquaviva. E per garantire alla Virtus un nuovo biglietto d’ingresso per i preliminari di Champions League, dove il nome di San Marino tornerà a farsi sentire nel calcio europeo.

Una stagione da incorniciare, costruita giorno dopo giorno con lavoro, concentrazione e talento. In un campionato che sembrava già scritto a favore de La Fiorita, la Virtus ha saputo rimanere in scia, attendere il momento giusto, colpire e prendersi tutto. Senza mai smettere di credere in se stessa.

Ora ad Acquaviva si festeggia. Non solo per uno Scudetto che conferma una crescita costante, ma anche per l’identità forte di una squadra che non ha paura di lottare. E che è pronta a portare, ancora una volta, i colori di San Marino in giro per l’Europa.