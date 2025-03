San Marino. PDCS. San Marino e l’UE: strategia economica efficace

La serata del PDCS dedicata al tema “Espandere i Confini Economici: Strategie per integrare San Marino nel mercato unico europeo” si è svolta con grande interesse presso il Centro Sociale di Dogana. L’evento ha visto gli interventi dei candidati della lista del PDCS, che hanno offerto approfondite analisi e proposte per il futuro del Paese.

Vittorio Brigliadori ha aperto la serata evidenziando come spesso si tenda a considerare i flussi turistici come un indicatore sufficiente dell’economia del settore, senza tenere conto della bassa percentuale di pernotti a San Marino. “Occorre investire sul territorio e sulle strutture per adeguarle ai nuovi standard europei“. Tra le proposte concrete, Brigliadori ha menzionato il nuovo decreto legge sulla conversione di unità abitative familiari in B&B e la necessità di nuove strutture alberghiere. Ha concluso il suo intervento ribadendo l’importanza di valorizzare i rapporti con le amministrazioni locali e di creare opportunità di crescita per i giovani attraverso cultura e conoscenza.

Alessandro Scarano ha sottolineato come l’economia reale continui a sostenere il Paese, nonostante la difficile congiuntura economica internazionale. Scarano ha affermato che San Marino deve aspirare a diventare un territorio più dinamico e attrattivo, capace di mantenere e far crescere l’attuale tessuto imprenditoriale. “Il nostro futuro si gioca sulla capacità di competere nel mercato globale e di attrarre nuovi investimenti“. Ha inoltre evidenziato il ruolo fondamentale delle relazioni esterne e la necessità di una strategia di comunicazione efficace per veicolare le opportunità offerte da San Marino.

Stefano Giulianelli si è soffermato sulla strategia di implementazione dell’accordo di Associazione con l’Unione Europea nel settore bancario e finanziario. Ha messo poi in luce le opportunità per gli intermediari sammarinesi, ma anche le principali criticità da risolvere. Ha sottolineato l’importanza di continuare con una gestione corretta e ordinata dei conti pubblici, come avvenuto in questa legislatura, e il rafforzamento della nostra sana economia reale. Ha concluso rassicurando che l’Accordo di Associazione non imporrà vincoli di bilancio per San Marino.

Il Segretario per le Finanze e il Bilancio Marco Gatti ha invece presentato dati chiari sulla crescita e la stabilità dell’economia di San Marino, contrariamente alle affermazioni allarmistiche di alcune forze politiche. Gatti ha spiegato come le scelte finanziarie adottate durante questa legislatura abbiano portato a risultati straordinari, confermati dal Fondo Monetario Internazionale. Ha evidenziato il miglioramento della posizione di bilancio e la riduzione del debito pubblico. Ha inoltre illustrato come la gestione prudente e strategica abbia influito positivamente sulla liquidità dello Stato, ottenendo l’approvazione degli organismi internazionali.

La serata è stata arricchita dalle numerose domande del pubblico, che hanno contribuito a integrare e migliorare la discussione. Gli interventi dei presenti hanno permesso di approfondire temi cruciali come le strategie di attrazione degli investimenti, le politiche per la competitività del sistema economico sammarinese, e le opportunità per i giovani nel mercato del lavoro europeo.

L’incontro ha rappresentato un momento significativo di confronto e partecipazione, dimostrando l’interesse della cittadinanza verso le sfide e le opportunità che San Marino deve affrontare per integrarsi con successo nel mercato unico europeo.

San Marino, 23 maggio 2024

L’Ufficio Stampa del PDCS