San Marino. E’ online l’Avviso Pubblico (n. 1/UT/2025) per la selezione di un operatore economico per  l’affidamento dell’organizzazione dell’evento “Giornate Medioevali della Repubblica di San Marino”- edizione 2025 

San Marino, 12 febbraio 2025 – L’Ufficio del Turismo rende noto che è stato pubblicato in data odierna sul portale www.gov.sm l’Avviso Pubblico avente per oggetto la selezione di un operatore economico per l’affidamento dell’organizzazione dell’evento “Giornate Medioevali della Repubblica di San Marino” edizione 2025 da realizzarsi nel Centro Storico della Repubblica di San Marino dal 25 al 27 luglio 2025, nella formula della sinergia pubblico-privato.

L’Avviso è consultabile nella sezione “Bandi, Appalti e Avvisi Pubblici” alla voce “Altri Bandi e Avvisi Pubblici”.

Potranno partecipare alla selezione gli operatori economici sammarinesi: all’interno dell’Avviso Pubblico sono indicati i requisiti di partecipazione, nonché le caratteristiche dell’evento, che gli Istanti saranno tenuti a soddisfare.

Il termine di presentazione dell’Istanza di Partecipazione e della relativa documentazione è fissato per le ore 12:00 di mercoledì 26 marzo 2025, secondo le modalità contenute nell’Avviso.

Gli interessati possono richiedere chiarimenti, in relazione al presente Avviso, formulati in forma scritta alla seguente e-mail: amministrazione.turismo@pa.sm. La richiesta di chiarimenti potrà essere inoltrata fino a 5 giorni lavorativi antecedenti la scadenza del termine di presentazione dell’Istanza di Partecipazione.

