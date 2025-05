San Marino. E per San Valentino? Al Piccolo per una serata speciale! Info e prenotazioni: 0549.992815

Per una serata speciale

Via del Serrone, 15 Murata (RSM)

Ti aspettiamo il 14 febbraio per una cena indimenticabile!

Non mancare!

E il vino? Un vero regalo per il tuo palato!

– Berlucchi ’61 (versione Rosé o Extrabrut) + menù: 80€

In omaggio: 1 pass per visita in cantina Berlucchi, una mezza bottiglia di Berlucchi Rosé e stopper.