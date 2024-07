San Marino è presente al più alto livello istituzionale all’apertura dei Giochi Olimpici a Parigi

A celebrare e sostenere la partecipazione degli atleti sammarinesi alla XXXIII edizione dei Giochi olimpici in corso a Parigi, sono presenti nella Capitale francese gli Ecc.mi Capitani Reggenti, S.E. Alessandro Rossi e S.E. Milena Gasperoni, accompagnati da una delegazione istituzionale composta dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, dal Segretario di Stato allo Sport, Rossano Fabbri e da funzionari diplomatici.

La presenza istituzionale sammarinese all’apertura dei Giochi olimpici, coincide con una serie di eventi organizzati in onore dei vertici istituzionali dei Paesi partecipanti, a partire dal Summit “Sport e Sviluppo Sostenibile”, tenutosi nella giornata di oggi, presso il Carrousel Palais du Louvre, cui hanno preso parte gli Ecc.mi Capitani Reggenti, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri e l’Ambasciatore sammarinese in Francia, Leopoldo Guardigli, alla presenza di oltre 50 Capi di Stato.

Il Summit, a cui sono intervenuti il Presidente della Repubblica francese, il Segretario Generale dell’ONU, il presidente del Comitato Olimpico Internazionale e altre personalità d’eccezione, si è concluso con l’adozione per acclamazione di un Accordo non vincolante denominato “Accordo di Parigi per lo Sport e lo Sviluppo Sostenibile” che richiama i paesi a 10 “azioni” volte ad accelerare la mobilitazione internazionale su i grandi temi dell’istruzione e occupazione, della salute e dell’alimentazione, dell’uguaglianza e dell’inclusione, del finanziamento e della sostenibilità in relazione allo sport.

In serata, la Reggenza parteciperà ad una Pranzo offerto dal Presidente del Comitato Olimpico Internazionale in onore degli Alti Rappresentanti istituzionali convenuti a Parigi.

San Marino, 25 aprile 2024/1723 d.f.R.