San Marino e Rimini, orario continuato per il Gruppo Reggini: più tempo e servizi per i clienti

Il Gruppo Reggini, punto di riferimento nel settore automobilistico per i marchi Volkswagen, Audi, Škoda e Volkswagen Veicoli Commerciali, continua a distinguersi per la propria eccellenza e per una filosofia aziendale che pone il cliente sempre al centro di ogni scelta.



A conferma di questo impegno, a partire dal 19 maggio, le sedi di San Marino e Rimini adottano il nuovo orario continuato per i reparti di Vendita Nuovo e Usato: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 19:00; il sabato dalle 9:00 alle 12:30

Una scelta concreta, pensata per andare incontro alle esigenze di lavoro e famiglia dei clienti, offrendo una maggiore comodità e flessibilità nella visita alle concessionarie. L’iniziativa riflette, infatti, la volontà del Gruppo Reggini di essere un’azienda dinamica, moderna e in continua evoluzione, capace di adattarsi ai cambiamenti del mercato e di interpretare in modo proattivo le nuove abitudini dei consumatori. Essere al passo con i tempi non è solo uno slogan, ma un valore che guida ogni decisione: dai servizi offerti alla gestione del tempo, dalle relazioni con i clienti a quelle con il proprio team.



“Abbiamo scelto di introdurre l’orario continuato per garantire ancora più disponibilità e vicinanza ai nostri clienti. – dice Filippo Reggini. – È grazie all’impegno quotidiano, alla passione e alla grande professionalità di tutte le persone che lavorano nelle nostre sedi se possiamo offrire un servizio di livello, coerente con i valori dei brand che rappresentiamo. Un ringraziamento speciale va anche a tutti i collaboratori del Gruppo Reggini, che ogni giorno vivono in prima persona la filosofia dei marchi Volkswagen, Audi, Škoda e e Volkswagen Veicoli Commerciali, garantendo professionalità, competenza e passione all’interno delle nostre sedi.”

Sono inoltre in programma diverse iniziative legate al prolungamento dell’orario di apertura, pensate per rendere la visita in concessionaria un’esperienza interessante per tutta la famiglia. Perché scegliere un’auto è sempre un momento piacevole, da vivere insieme, in un ambiente accogliente e dedicato alle persone.

Comunicato Stampa – Gruppo Reggini