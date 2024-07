San Marino. E’ scomparso Giuliano Giusti, presidente della Famiglia Sammarinese del Piemonte e Valle d’Aosta fino al 2006

L’11 Aprile scorso purtroppo ci ha lasciato l’amico Giuliano Giusti, cittadino conosciuto e stimato, presidente della Famiglia Sammarinese del Piemonte e Valle d’Aosta dalla fondazione del 1965 al 2006.

Il forte senso di attaccamento al suo Paese ha contraddistinto la sua vita e molteplici sono state le sue iniziative atte a mantenere vivo il legame con la madrepatria tra i cittadini residenti all’estero.

Giuliano è stato anche Presidente della Consulta, vice console del Piemonte e Valle d’Aosta, uomo retto e di forte senso istituzionale, ha indubbiamente rappresentato il proprio Paese con la massima considerazione e lealtà. Di recente è stato premiato, con medaglia al merito, nella celebrazione della 50^ edizione della Consulta dei cittadini sammarinesi all’estero.

La Famiglia Sammarinese del Piemonte e della Valle D’Aosta lo ricorda con gratitudine.

La sua famiglia lo ricorda per il grande valore umano e per l’amore che ha trasmesso fino agli ultimi attimi della sua vita. Inoltre tiene a ringraziare per le tantissime manifestazioni di vicinanza che sta ricevendo.

Famiglia Giusti

I funerali saranno celebrati martedì 16 aprile alle ore 10.30 nella Parrocchia Vianney di Torino