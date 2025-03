San Marino. È tempo di Black Friday anche in casa FSGC

La FSGC, in occasione del Black Friday e dell’imminente Natale, intende lanciare due prodotti natalizi creati appositamente per i tifosi del calcio sammarinese.

Si tratta di una berretta e una felpa a tema natalizio, prodotti in collaborazione con Erreà – partner tecnico della Nazionale di San Marino fino al 2026:

-Berretta di colore bianco e azzurro con il logo della Nazionale e la scritta “SAN MARINO”.

-Felpa (classica Christmas Sweater) di colore rosso. Anch’essa al centro contiene la dicitura “SAN MARINO” e personalizzazioni a tema natalizio. Nella parte posteriore oltre al logo di “ERREÀ”, sono ritratte le tre torri simbolo della Repubblica di San Marino.

Questi prodotti sono acquistabili sul nostro sito (fsgc.shop.sm) già da adesso e fino al 30 novembre saranno disponibili in sconto del 20%. Per attivare la promozione basterà semplicemente inserire il codice sconto TIFOTITANO2023 nel pannello di acquisto sul portale. La convenienza non finisce qui perché per tutto il mese di novembre lo sconto del 20% sarà applicato a tutti i prodotti del sito. Uniche eccezioni sono la maglia celebrativa per il 90° anniversario della FSGC e la polo creata per ricordare i 30 anni dal gol all’Inghilterra, la marcatura più veloce della storia delle qualificazioni ai mondiali dal 1993 al 2016.

FSGC