San Marino e UNESCO: la visita di Stefania Giannini consolida un’alleanza per la cultura e il patrimonio

San Marino, 7 luglio 2025 – La Repubblica di San Marino ha accolto oggi la Direttrice Generale Aggiunta per l’Educazione dell’UNESCO, Stefania Giannini, in una visita di altissimo profilo istituzionale che culmina le celebrazioni “Munus, Memoria e Pace”. L’incontro odierno, di profondo significato per la comunità sammarinese e per la sua proiezione internazionale, sottolinea il consolidato legame tra la Repubblica e l’UNESCO, un sodalizio che si nutre di valori condivisi e di un impegno comune per la cultura, l’educazione e la pace.

La presenza della Dottoressa Giannini a San Marino è un riconoscimento concreto del ruolo attivo e propositivo che la Repubblica svolge all’interno delle dinamiche UNESCO. In particolare, la visita si è concentrata sull’importanza strategica dell’educazione alla pace, ai diritti umani e allo sviluppo sostenibile, temi centrali nell’agenda globale e principi cardine della politica sammarinese. La giornata è stata scandita da momenti di confronto e dialogo, a partire dall’incontro con il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, Teodoro Lonfernini, e con il Magnifico Rettore dell’UNIRSM, Corrado Petrocelli. Questi scambi hanno offerto l’opportunità di delineare nuove sinergie e di rafforzare la collaborazione su progetti futuri, con una particolare attenzione alla promozione dei valori UNESCO attraverso l’istruzione e la ricerca.

Particolarmente significativa, nel corso della mattinata, la visita a Domagnano, dove si sono tenuti i “Giochi della Pace”.

Momento saliente è stata l’udienza pubblica con gli Eccellentissimi Capitani Reggenti, Denise Bronzetti e Italo Righi, un atto che ha sigillato l’importanza istituzionale dell’evento e ha riaffermato l’impegno di San Marino nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e documentario. La successiva esposizione del manoscritto “Vita Sanctorum Marini et Leonis” – recentemente iscritto nel Registro UNESCO “Memoria del Mondo” – ha rappresentato non solo una testimonianza storica di inestimabile valore, ma anche un simbolo eloquente di come la memoria e le radici profonde possano alimentare un futuro di dialogo e inclusione.

Il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, Teodoro Lonfernini, ha dichiarato: “La visita della Dottoressa Giannini è un onore e un potente stimolo per la nostra Repubblica. La sua presenza a San Marino, proprio in queste giornate dedicate a ‘Munus, Memoria e Pace’, è la conferma della nostra visione condivisa: l’educazione come strumento imprescindibile per forgiare una cittadinanza globale consapevole e un futuro improntato alla solidarietà e alla comprensione reciproca. Il nostro impegno, in sinergia con l’UNESCO, si rafforza oggi nella convinzione che la cultura e l’istruzione siano pilastri irrinunciabili.”

La Direttrice Generale Aggiunta UNESCO per l’Istruzione, Stefania Giannini, ha espresso la sua profonda ammirazione per l’impegno di San Marino nella promozione dei principi dell’UNESCO. Ha evidenziato come la Repubblica, con la sua storia millenaria e la sua intrinseca vocazione alla pace, incarni perfettamente i valori che l’organizzazione si prefigge di diffondere a livello globale. La Dottoressa Giannini ha inoltre sottolineato l’iscrizione del manoscritto “Vita Sanctorum Marini et Leonis” nel Registro Memoria del Mondo come un esempio eloquente di come la tutela del patrimonio documentario possa fungere da potente veicolo per la comprensione interculturale e la costruzione di un’eredità condivisa. Ha concluso manifestando la sua ferma convinzione che la collaborazione con San Marino proseguirà fruttuosamente, in particolare nell’ambito dell’educazione per la pace, un tema di ineludibile urgenza nel panorama contemporaneo.

La giornata si è conclusa con l’incontro del Gruppo di Lavoro UNESCO sull’Educazione per la Pace, i Diritti Umani e lo Sviluppo Sostenibile, un momento di confronto tecnico e strategico per delineare le prossime tappe di un percorso comune, volto a rafforzare l’impatto delle iniziative educative e culturali di San Marino a livello internazionale.

