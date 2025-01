San Marino. Eccesso di velocità: grave incidente in via 5 febbraio. Coinvolti due anziani trasportati in ospedale

Grave incidente tra una Jaguar elettrica e una Bmw X5 in via 5 febbraio a San Marino. Le due vetture si sono scontrate a causa di eccessiva velocità, provocando danni ingenti. La Jaguar ha colpito un muretto, evitando per poco di travolgere una pianta, mentre la BMW ha urtato due auto parcheggiate. Per fortuna, non c’erano pedoni in zona al momento dell’incidente. L’urto ha spostato una Suzuki di 10 metri e fatto roteare un Suv Toyota di quasi 180 gradi. I conducenti, due uomini anziani di 80 e 72 anni, sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Il secondo ha riportato contusioni al volto e alle costole. La Polizia Civile ha bloccato la strada per eseguire i rilievi e mettere in sicurezza l’auto elettrica, a causa del pericolo di incendio.