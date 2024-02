San Marino. Ecco la nuova legge sulle Comunità dei cittadini sammarinesi residenti all’estero (di David Oddone)

In attesa di prima lettura e della discussione in Consiglio un interessante progetto di legge del Segretario Luca Beccari, dal titolo: “Comunità dei cittadini sammarinesi residenti all’estero”.

L’articolato ha lo scopo di promuovere il mantenimento delle relazioni sociali, incentivare i rapporti con la Repubblica di San Marino, e regolamentare lo status giuridico, il funzionamento e l’attività delle Comunità dei cittadini sammarinesi residenti all’estero.

La legge introduce inoltre una serie di modifiche rispetto alla precedente normativa, tra cui:

– La possibilità di costituire una sola Comunità all’interno di una singola Circoscrizione consolare, ove esistente;

– L’obbligo di redigere annualmente un bilancio consuntivo;

– L’istituzione di un organo di revisione;

– L’erogazione di un contributo statale annuale per ciascuna Comunità, nonché di borse di studio per studenti sammarinesi residenti all’estero;

– La promozione di soggiorni culturali destinati ai giovani cittadini sammarinesi che risiedono stabilmente all’estero.

Il provvedimento in sintesi:

Costituzione: Per la costituzione di una nuova Comunità è necessario l’adesione di almeno trenta soci effettivi e l’approvazione di uno Statuto conforme ai principi dell’ordinamento giuridico sammarinese.

Soci: I requisiti necessari per diventare socio effettivo di una Comunità sono: essere cittadino sammarinese residente all’estero; aver compiuto diciotto anni di età; la sottoscrizione del modulo di adesione.

Statuto: Lo Statuto di ogni Comunità deve contenere informazioni quali: la denominazione, i fini, le modalità di adesione, i motivi di perdita della qualifica di socio, i criteri di ammissione di un socio onorario, i criteri di designazione dei delegati per la Consulta, gli organi della Comunità, i loro compiti e responsabilità, il sistema di elezione, le modalità di votazione e la durata in carica.

Organi: Gli organi della Comunità sono l’Assemblea generale dei soci effettivi, il Consiglio direttivo, il Presidente, l’Organo di revisione.

Bilancio: Il bilancio della Comunità è costituito dal contributo statale, dalle quote sociali versate dai soci effettivi e da eventuali oblazioni.

Contributo statale e borse di studio: Il Congresso di Stato predispone annualmente una somma fissa di euro 3.000,00 per ciascuna Comunità, nonché una somma di euro 18,00 per ogni socio effettivo risultante dall’elenco di cui all’articolo 7. Il Congresso di Stato concede borse di studio annuali del valore di euro 500,00 in favore di studenti sammarinesi residenti all’estero.

Soggiorni culturali: Il Dipartimento per gli Affari Esteri organizza annualmente, con preferenza per il periodo estivo, Soggiorni culturali destinati ai giovani cittadini sammarinesi che risiedono stabilmente all’estero.

In conclusione

Il pdl rappresenta certamente un passo avanti importante, introducendo una serie di novità che mirano a migliorare la trasparenza e la governance delle Comunità, nonché sostenere le loro attività e a promuovere la conoscenza della cultura sammarinese tra i giovani residenti all’estero.

David Oddone

(La Serenissima)