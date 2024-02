San Marino. Ecomafie: RETE organizza una serata pubblica per capire cosa sono e come combatterle

Tutti abbiamo sentito parlare di ecomafie, ma sappiamo esattamente cosa sono, cosa fanno e quali conseguenze hanno sulla nostra vita quotidiana?

In estrema sintesi, il termine ecomafie identifica attività illegali che provocano danni all’ambiente, portate avanti dalle organizzazioni criminali di stampo mafioso.

A San Marino di questo tema si parla poco o nulla, per questo RETE, che tra i suoi valori fondanti proprio la difesa dell’ambiente, dedica all’argomento una serata pubblica insieme ad alcuni illustri ospiti: Francesco Amoruso, Presidente onorario Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (PAM); Gennaro Migliore, già Presidente PAM; Patrick Wild, vice presidente del GAP-Gruppo Antimafia Pio La Torre di Rimini; il Consigliere di RETE Adele Tonnini.

I relatori approfondiranno il tema in base all’esperienza nell’area del Mediterraneo, quella italiana e della vicina Emilia Romagna, per far capire come affrontare, in maniera globale, un problema che tocca tutti noi e incide in maniera incalzante anche sui cambiamenti climatici.

Quali sono le modalità “operative” delle ecomafie? Come gestiscono i proventi delle attività criminali? Come riciclano i proventi? Quali sono le ripercussioni sui territori? Quali azioni sono intraprese per contrastare il fenomeno? Quali sono gli impatti su San Marino?

A queste domande e alle ulteriori che arriveranno dal pubblico risponderemo giovedì 16 novembre, alle ore 21:00, presso la Sala Polivalente (ex tiro a volo) di Murata. Vi aspettiamo!

Movimento RETE