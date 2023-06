San Marino ed i social piangono la scomparsa di Matteo Molinari, 39enne dipendente del GamePeople di Dogana

Anche GiornaleSM piange la scomparsa di un amico, Matteo Molinari.

Matteo aveva 39 anni e lavorava presso il GamePeople San Marino. Le circostanze della sua morte sono ancora sconosciute e i suoi amici parlano di un improvviso malore che gli ha tolto la vita prematuramente.

I social media sono pieni di messaggi di cordoglio, come ad esempio: “Grazie per avermi insegnato il vero significato dell’Amicizia. Sei sempre stato al mio fianco, anche quando mi sono trovato solo. Sarai sempre un punto di riferimento nella mia vita, una certezza. Ho cercato una nostra foto decente ma non ne ho trovata! Perché noi eravamo così, ci bastava un messaggio o una chiamata senza troppi fronzoli. Non posso crederci. Non dovevi giocarmi questo scherzo. Dovevamo vederci, c’è ancora tanto che volevo dirti. Ma sento che sei già qui con me. Ti voglio tanto bene, amico mio, anche se te l’ho detto poche volte. Ma lo sai già.”

Un altro messaggio dice: “Ciao Molly… Non dimenticherò mai le tue risate divertenti, il tuo modo di scherzare, le nostre discussioni sulla tecnologia (tu ne eri un fanatico)… Mi mancherai davvero, avevi solo un grosso difetto, essere milanista. Quando entrerò nel negozio, sicuramente non sarà più la stessa cosa… Ci hai lasciato un grande vuoto…”

La morte improvvisa di Matteo Molinari ha scosso profondamente la comunità, lasciando un vuoto incolmabile nella vita di coloro che lo conoscevano e lo amavano. I suoi amici e colleghi ricorderanno per sempre la sua allegria contagiosa e il suo spirito scherzoso.

Riposa in pace Matteo, e continua a darmi qualche dritta.

