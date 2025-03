San Marino. Edizione 2024 dell’Annuario IDENTITÀ SAMMARINESE. Presentazione alla cittadinanza mercoledì 4 dicembre, ore 17,00, sede ANIS

IDENTITÀ SAMMARINESE

Sedicesima Edizione

IL NUOVO NUMERO DELL’ANNUARIO

La prossima settimana sarà presentato all’Ecc.ma Reggenza

È imminente la pubblicazione della sedicesima edizione dell’Annuario “IDENTITÀ SAMMARINESE – Riflessioni sulla libertà e la democrazia, fra politica, storia, cultura”.

L’Annuario, fedele alla propria missione, si conferma un prezioso strumento per esplorare la realtà intellettuale sammarinese, offrendo ai lettori spunti di approfondimento e riflessione sulle componenti essenziali della vita della Repubblica. Pubblicato per la prima volta nel 2009, continua a rappresentare una risorsa di grande rilievo per conoscere più a fondo gli aspetti centrali della nostra comunità e per riflettere sui valori fondamentali di libertà e democrazia, pilastri imprescindibili della nostra storia.

Frutto del lavoro della Commissione dedicata al Progetto Annuario, presieduta da Luigi Lonfernini, e del prezioso coordinamento editoriale di Paola Masi, il volume di quest’anno presenta diciannove contributi di alto valore, introdotti dalla presentazione di Maria Gloria Riva, e suddivisi, come sempre, in tre sezioni tematiche: “Documento, “Memoria” e “Testi”.

La pubblicazione, realizzata grazie alla composizione grafica di Nadia Gualtieri di 3Studio ed alla stampa affidata alle Arti Grafiche Sammarinesi, è quest’anno resa possibile per il sostegno economico della Società Unione Mutuo Soccorso e del Sacchificio Industriale Sammarinese.

Martedì prossimo, 3 dicembre, l’Annuario sarà presentato ufficialmente all’Ecc.ma Reggenza , nel corso di una Udienza a Palazzo Pubblico, mentre il giorno seguente, mercoledì 4 dicembre, la cittadinanza è invitata all’incontro che si terrà alle ore 17, presso la Sala Enzo Donald Mularoni, messa cortesemente a disposizione dall’Associazione Nazionale Industria Sammarinese, Piazzetta Bramante Lazzari, 2 in Città: il 16° volume di “Identità Sammarinese” sarà presentato al pubblico dalla dott.ssa Sonia Tura. Seguirà il tradizionale brindisi augurale.

Il libro sarà poi disponibile nelle edicole e librerie della Repubblica, quale gradita strenna natalizia.