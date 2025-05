San Marino. Elego: Nuovo Portavoce e nuove prospettive per la Repubblica

Nella serata di ieri si è riunito il Gruppo Direttivo di Elego “per una Nuova Repubblica”. In apertura lavori, la Portavoce Giovanna Cecchetti ha avviato un ampio confronto sui principali temi politici e istituzionali, con particolare attenzione agli sviluppi dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea ed ai recenti incontri della maggioranza. Nel suo intervento, Giovanna Cecchetti ha ribadito con forza l’urgenza di concludere il negoziato con l’Unione Europea, sottolineando come tale intesa possa rappresentare anche un’opportunità strategica per il rilancio economico del Paese.

Tra i temi discussi anche quello dell’emergenza abitativa, molto sentito dalla cittadinanza. Elego, pur riconoscendo diversi elementi positivi nel recente provvedimento approvato, che rispolvera parte di una precedente normativa, la quale prevedeva la garanzia ipotecaria da parte dello Stato sui mutui concessi, sebbene il progetto possa essere apprezzabile ed auspicando una piena risposta alle esigenze delle nuove generazioni e non solo, ritiene che l’attenzione verso questa tematica doveva essere più incisiva e determinante. Nel corso del dibattito è stata inoltre ribadita la necessità di riforme strutturali ed istituzionali, quest’ultime già avviate, e rafforzare il sistema sanitario in ogni suo ambito e garantire standard professionali elevati, con attenzione costante ai bisogni dei cittadini e dei malati. Durante la riunione, il Gruppo Direttivo ha nominato il nuovo Portavoce del Movimento nella persona di Rossano Toccaceli, mentre Paride Andreoli assumerà la carica di Presidente. Contestualmente, è stato ampliato il numero dei membri del Direttivo, a conferma di una volontà di rafforzare la struttura interna e rilanciare l’azione politica di Elego.

A conclusione dell’incontro, Giovanna Cecchetti ha ringraziato il Movimento per la fiducia accordatale e per il sostegno ricevuto nel corso del suo mandato, augurando al nuovo Portavoce ed al Presidente un proficuo lavoro. Ha infine auspicato un confronto continuo e partecipato all’interno del Movimento, per portare la voce di Elego in aula consiliare e nei tavoli della maggioranza.

San Marino, 7 Maggio 2025

STAFF COMUNICAZIONE