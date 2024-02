San Marino. Elego: riunione del Gruppo Direttivo. Tra i punti all’ordine del giorno il fallimento definitivo della “Aggregazione Socialista”

Nei giorni scorsi si è riunito il Gruppo Direttivo di Elego, con all’ordine del giorno molteplici argomenti, tra i quali il fallimento definitivo della “Aggregazione Socialista”, l’attuale momento politico ed istituzionale e l’avvicinarsi della scadenza elettorale.

La Portavoce, Giovanna Cecchetti, nel ripercorrere le varie tappe dell’aggregazione, fallita a seguito di posizioni personalistiche di alcuni e non tanto per visione politica, ha manifestato il proprio rammarico e quello della Delegazione preposta per il duplice negativo risultato finale, che ha portato sia il Partito Socialista, che il Partito dei Socialisti e dei Democratici a ripercorrere la strada dell’associazione di sinistra (dagli stessi ripudiata e sconfessata in questi anni) insieme a “Libera” a discapito di un rigoglioso progetto Socialista/Riformista, che avrebbe rimesso in campo la forza dei partiti, visto il fallimento di una politica personalistica, improntata sulla corsa alla poltrona, al potere ed all’arroganza dimostrata da alcuni.

Il Gruppo Direttivo di Elego, dopo aver ascoltato il puntuale riferimento della Portavoce, sulla fine del progetto di rinascita dei valori e degli ideali Socialisti, che Elego ha perseguito con perseveranza ed onestà politica, a differenza di altri, prende atto del fallito tentativo e delle scellerate scelte fatte dai responsabili dei due partiti, dal quale i Membri del Gruppo Direttivo si dissociano e prendono atto della loro predilezione di coabitazione fra “Libera, il Partito dei Socialisti e dei Democratici e del Partito Socialista”.

Si è poi analizzata la situazione politica ed istituzionale legata alle difficoltà oramai evidenti all’interno di alcuni partiti e/o liste, vedi l’ultima nata (almeno così la hanno lanciata, con non poche difficoltà, diversità di vedute e perplessità interne) fra i tre partiti che si definiscono di sinistra ed alla scontata scadenza elettorale, le cui elezioni pare si possano celebrare nel mese di maggio o nella prima decade di giugno.

La Portavoce ha, altresì, riferito dell’incontro con la Democrazia Cristina, la quale ha ribadito la propria volontà di condividere principalmente un progetto programmatico e politico, con coloro che in questi anni hanno condiviso le scelte dell’attuale Governo, con l’intento che anche Elego faccia parte del tavolo.

Infine, il Gruppo Direttivo di Elego, ha dato mandato ai Dirigenti di aprire il confronto con altri partiti presenti nello scacchiere politico, individuando il migliore percorso, al fine di dare al Paese quelle meritate risposte, tanto attese.

San Marino, 22 febbraio 2024

L’Ufficio Stampa