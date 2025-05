San Marino. Elezioni federali: Tura confermato alla Presidenza per il terzo mandato consecutivo

Convocata nella serata di ieri per eleggere il Presidente e gli otto membri componenti il Consiglio Federale della FSGC, l’Assemblea Federale ha confermato per il terzo mandato consecutivo la propria fiducia a Marco Tura – al vertice della Federcalcio di San Marino anche per i prossimi quattro anni dopo esserne approdato nel 2017.

La serata, aperta proprio dalle parole di Tura, ha visto la partecipazione di rappresentati di UEFA e FIFA. Nella duplice veste di Presidente FIGC e Vicepresidente UEFA, Gabriele Gravina ha rivolto un saluto all’Assemblea Federale – non mancando di ricordare gli ottimi rapporti che intercorrono tra le Federcalcio italiana e sammarinese, foriere di proficue sinergie. Per la confederazione calcistica europea anche Thierry Favre e Valentina Mercolli, mentre Marco Ferri ha rappresentato la FIFA – riservando altresì un breve saluto all’Assemblea Federale.

Espletate le incombenze amministrative, che si sono risolti nell’approvazione del bilancio consuntivo 2024 e previsionale 2025, l’Assemblea Federale ha deliberato la conferma di Marco Cevoli – su proposta del Consiglio Federale uscente – per il ruolo di Sindaco Unico. Dopodiché sono state avviate le procedure elettorali, a partire dalla corsa alla Presidenza per la quale si sono proposti due candidati: Marco Tura e Matteo Mazza. Gli aventi diritto di voto in sala erano 72 e nel corso della prima tornata Tura ha sfiorato i 2/3 delle preferenze (46) che gli avrebbe garantito l’immediata riconferma. Esito rimandato di qualche minuto, quando per l’elezione era sufficiente la maggioranza semplice: Tura è così confermato per il terzo mandato consecutivo alla Presidenza della Federcalcio di San Marino (48 voti), superando Matteo Mazza (24).

Il successivo ed ultimo step riguardava gli otto posti all’interno del Consiglio Federale. Già certo l’avvicendamento per due cariche (Bevitori e Canini hanno formalmente rinunciato alla candidatura), l’organo esecutivo della FSGC registra un ulteriore avvicendamento. Riscuotono il consenso dell’Assemblea Elettiva e conseguente conferma rispetto al mandato precedente: Luigi Zafferani (49 voti), Simone Grana (48), Luca Albani (44), Filippo Bronzetti (44), Gian Luca Angelini (36). Le novità rispondono ai nomi di Giacomo Simoncini (39), Luca Nanni (38) e Pierangelo Manzaroli (34). Altrettanti candidati non hanno raggiunto l’elezione, in ordine di preferenze accordate: Primo Moretti (33), Jessica Guidi (32, uscente), William Guerra (23), Patrizia Bellavista (19), Maximiliano Gobbi (18), Stefano Semprini (16), Michele Della Valle (11), Massimo Zavatta (10).

FSGC