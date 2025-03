San Marino. Elezioni per Consiglio Federale della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio

Nella serata del 16 dicembre 2024 presso il Centro Congressi Kursaal si è tenuta la consueta serata di gala organizzata dalla Federazione Sammarinese Giuoco Calcio (F.S.G.C.) per celebrale il calcio sammarinese.

Come di consueto, ospiti della serata sono stati i rappresentanti delle società calcistiche del territorio, fra cui i membri dell’Assemblea Federale Della Valle Michele, Gobbi Maximiliano, Guerra William, Manzaroli Pierangelo, Mazza Matteo, Nanni Luca (assente, ma qui richiamato per quanto si dirà in seguito) e Semprini Stefano, gli organi Federali, i collaboratori, i tecnici e comunque gli addetti ai lavori del calcio, unitamente alla gradita presenza dei Segretari di Stato allo Sport e al Lavoro, On.li Rossano Fabbri e Alessandro Bevitori.

I membri dell’Assemblea Federale (Della Valle Michele, Gobbi Maximiliano, Guerra William, Manzaroli Pierangelo, Mazza Matteo, Nanni Luca e Semprini Stefano), candidati come coalizione alle prossime elezioni per la carica di Consiglieri e Presidente della F.S.G.C., desiderano rappresentare pubblicamente quanto segue, nel presupposto che le parole pronunciate dal Presidente Federale, nel discorso rivolto all’intera platea durante la serata, si riferissero proprio ai summenzionati Signori.

Intanto occorre precisare che l’uscita di questo comunicato stampa è dettata dal dovere nostro, sia singolo, sia collettivo, di difendere le nostre persone e le nostre idee, non avendo potuto godere di un contraddittorio in occasione della citata serata, se non con eventuali inopportuni e decontestualizzati interventi a “gamba tesa”, che da persone equilibrate abbiamo preferito non intraprendere.

A tal riguardo è bene evidenziare che, al contrario di quanto affermato pubblicamente dal Presidente Tura, non siamo mossi da interessi personali ma esclusivamente dalla voglia di dare il nostro contributo, impegno e professionalità al movimento calcistico sammarinese nella sua totalità. Un apporto, che è bene sottolineare come autonomo e non dipendente o comunque guidato da forze esterne di qualunque natura siano (politica e di altra forma). Cosa più importante un contributo trasversale e volto al bene di tutte e 16 le società del panorama calcistico sammarinese, sia esse nelle espressioni del calcio a 11, futsal, settore giovanile (nelle sue varie sfaccettature -settore di base e SM Academy-), femminile e ovviamente per le nazionali della Repubblica di San Marino.

Nel partecipare il nostro dispiacere a dover intervenire pubblicamente per puntualizzare quanto sopra, valutando se nel caso anche ulteriori iniziative a tutela dell’immagine pubblica delle nostre persone e delle istituzioni calcistiche nel loro complesso, si coglie l’occasione per rimarcare la speranza che il percorso che porterà alle prossime elezioni federali, possa caratterizzarsi e contraddistinguersi per sportività e serenità, lasciando all’elettorato la facoltà di scelta che intenderà esprimere per il calcio sammarinese.

San Marino, 18 dicembre 2024