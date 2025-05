San Marino. Emanuele Ponziano presenta oggi “Memorie di un camaleonte” alla Carlo Biagioli Srl

Oggi, venerdì 23 maggio alle ore 18.30, lo spazio espositivo della Carlo Biagioli Srl, in Via Piana 7, accoglierà la presentazione del romanzo “Memorie di un camaleonte” di Emanuele Ponziano.

Sarà un’occasione speciale per scoprire, insieme all’autore, una narrazione intensa e ricca di sfumature, in cui il protagonista – come un camaleonte – si confronta con il tema dell’identità, delle trasformazioni personali e delle contraddizioni dell’animo umano. Un romanzo che unisce introspezione e analisi sociale in un linguaggio evocativo e coinvolgente.

L’evento, aperto al pubblico, si inserisce nel calendario culturale promosso dalla Carlo Biagioli Srl, sempre più attiva nel proporre momenti di riflessione e incontro attorno alla creatività e all’arte nelle sue diverse forme.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale www.carlobiagioli.com o contattare l’indirizzo email info@carlobiagioli.com.