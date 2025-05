San Marino. Emilio Della Balda: ”Ciao Ezio!”

Ieri ho portato l’ultimo saluto al mio grande amico Ezio con il cuore pieno di tristezza e con la mente piena di ricordi.

La nostra amicizia è iniziata nel 1951 quando sono entrato nella Banda Militare e il maestro mi ha affiancato a lui che era un buon musicista a differenza di me che ero mediocre. Mi consigliava e mi segnalava quando sbagliavo una nota! L’amicizia è continuata quando sono entrato in politica perché, come me, condivideva i grandi ideali del socialismo democratico e viveva le vicende del Paese. Nello stesso periodo ci siamo travati a lavorare per l’Istituto per la Sicurezza Sociale, io nell’amministrazione mentre Ezio era il “mitico autista” dell’ambulanza. L’amicizia si è ancor più consolidata quando sono andato ad abitare nella “sua” Santa Mustiola dove le nostre chiacchierate non finivano mai.

Ezio Capicchioni è stato un cittadino probo, onesto e attivo che voleva bene alla Repubblica, ma anche alle persone. Era solare, sempre di buon umore e aperto ai rapporti umani. Lascia un ottimo ricordo di cui i famigliari possono esserne fieri.

Ciao Ezio!