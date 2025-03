San Marino. Emilio Della Balda: ”Residenze fasulle, speculazioni e affitti alle stelle. Consiglieri, decidete da che parte stare: affari o moralità!”

La legge sulle residenze atipiche contro la quale mi sono battuto con energia e che ho sempre definito residenze fasulle, è una legge che disonora la Repubblica e che è indegna di un Paese civile.

Aggiungo che è dannosa in quanto favorisce la speculazione edilizia, fa aumentare gli affitti e foraggia i soliti furbetti.

Anche sul piano morale non è accettabile perché produce evasione fiscale in altri Stati.

Quando è stata approvata dal Consiglio sono rimasto molto contrariato ed è stata una delle diverse criticità che mi hanno indotto a lasciare definitivamente la politica attiva.

Oggi, sono sbalordito in quanto dopo la negativa esperienza e dopo la contrarietà espressa dall’Unione Europea su queste furbate, in Consiglio non emerge una maggioranza per la sua abrogazione.

A questo punto le mie conclusioni sono: i consiglieri non sono liberi oppure vogliono continuare con la “San Marino da bere”.

Se sono liberi battano un colpo.

E’ dunque necessario, anzi indispensabile che i consiglieri si esprimano con chiarezza di fronte ai cittadini: moralità e serietà oppure denaro e affari.

Non esiste una via di mezzo.

Emilio Della Balda