San Marino. Emilio Della Balda sui femminicidi

I femminicidi continuano quasi ogni giorno e vengono ripetute le solite parole di sdegno e di cordoglio. Si arriva addirittura ad attribuire imprudenza alle donne assassinate come se la violenza dell’uomo fosse normalità. Poi arriva l’ormai famosa frase:”Mai più! “.

Ma, in realtà, non viene svolto un adeguato lavoro culturale sugli uomini facendo capire che non è amore la violenza sulle donne, che non è passione uccidere la propria compagna.

Occorre diffondere l’educazione affettiva in famiglia e nella scuola.

Occorre insegnare il rispetto e la non violenza.

Occorre un lavoro educativo diffuso a tutti i livelli. Anche nello sport, nelle assemblee, sul lavoro, per evitare emozioni malate e fare passi concreti verso il progresso umano e una comunità civile.

Emilio Della Balda