San Marino, emissioni postali congiunte con Italia, Città del Vaticano e Sovrano Miliatere Ordine di Malta per la canonizzazione di Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati

Due francobolli speciali, realizzati congiuntamente dallo Stato della Città del Vaticano, dalla Repubblica Italiana, dalla Repubblica di San Marino e dal Sovrano Militare Ordine di Malta, celebreranno la canonizzazione dei Beati Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati, in programma domenica 7 settembre 2025 in Piazza San Pietro, durante la cerimonia presieduta da Papa Leone XIV.

Le emissioni postali riproducono due immagini emblematiche. Da un lato, “un ritratto di Pier Giorgio Frassati (1901-1925), opera del pittore Alberto Falchetti (1878-1951), di proprietà della famiglia Frassati”. Dall’altro, “uno scatto fotografico di Carlo Acutis (1991-2006), durante una delle sue ultime gite scolastiche prima della sua prematura scomparsa”.

Il Servizio Poste e Filatelia del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano ha curato il progetto in collaborazione con le autorità emittenti di Italia, San Marino e Ordine di Malta. “Le due emissioni postali congiunte, di un francobollo ciascuna, vogliono essere un omaggio ai due giovani, che hanno testimoniato Cristo nelle loro pur brevi esistenze”, si legge nella nota ufficiale.

I francobolli, ciascuno del valore nominale di 1,35 euro, saranno distribuiti attraverso i canali di Poste Italiane, Poste Vaticane, Poste San Marino e Poste Magistrali del Sovrano Militare Ordine di Malta.

Un legame speciale unisce Carlo Acutis anche alla Repubblica di San Marino. Nella Parrocchia dei Santi Pietro, Marino e Leone, in località Murata, è custodita una reliquia ex capillis del Beato, ovvero frammenti dei suoi capelli. “Un segno concreto della sua presenza spirituale e della devozione che continua a suscitare nei cuori di tanti fedeli”, viene sottolineato.

Per San Marino, i due francobolli saranno acquistabili a partire dal giorno della canonizzazione, domenica 7 settembre, sia online tramite il sito ufficiale di Poste San Marino (www.poste.sm), sia presso il punto vendita fisico situato in Piazzetta Garibaldi 5, nel centro storico di San Marino Città.