San Marino, ennesimo allarme truffa: attenti ai messaggi di finti selezionatori che tentano di ingannare chi cerca lavoro

Ennesimo allarme truffa: attenti ai messaggi di finti selezionatori che tentano di ingannare chi cerca lavoro

Una nuova truffa telefonica sta prendendo di mira chi è alla ricerca di un impiego. E, come questa tiplogia di raggiro, ha impatto anche sui cittadini sammariensi. A segnalare il nuovo rischio, comunque, è Federconsumatori Rimini, che ha ricevuto diverse denunce da cittadini ingannati da una telefonata apparentemente innocua. Il modus operandi è subdolo: un numero con prefisso italiano contatta la vittima con toni rassicuranti e linguaggio corretto, evitando di far sospettare una chiamata registrata. Il messaggio iniziale è diretto e convincente: “Ciao, abbiamo ricevuto il tuo curriculum. Scrivimi su WhatsApp per maggiori informazioni”.

Un’esca pericolosa: l’inganno dietro la falsa opportunità

Per chi sta cercando lavoro, dall’Italia o da San Marino, il messaggio può sembrare legittimo e rappresentare un’occasione da non perdere. Ma dietro questa apparente opportunità si nasconde un meccanismo fraudolento, rientrante nelle cosiddette Online Recruitment Scam, ovvero truffe legate al mondo delle selezioni di personale online.

Una volta ottenuto un contatto su WhatsApp, il falso selezionatore si presenta come un incaricato di un’agenzia del lavoro o di un’azienda in cerca di personale. A questo punto, la vittima viene invitata a compilare un modulo per avviare l’iter di selezione. Qui scatta la trappola: il modulo, infatti, contiene link infetti o richieste di dati sensibili, con lo scopo di sottrarre informazioni personali e finanziarie.

Dati personali a rischio e false promesse di guadagno

Le tecniche di frode variano. In alcuni casi, il modulo inviato dalla presunta azienda contiene un link malevolo che, una volta cliccato, installa un malware in grado di rubare dati bancari e credenziali personali. In altre circostanze, i truffatori tentano di convincere la vittima a investire su piattaforme online, promettendo guadagni facili e immediati, che si rivelano ovviamente inesistenti.

Come difendersi anche sul Titano dalle truffe online

Federconsumatori Rimini invita chiunque riceva telefonate sospette a prestare massima attenzione e a non fornire informazioni personali o cliccare su link inviati da numeri sconosciuti. È sempre consigliabile verificare l’autenticità di chi contatta, cercando il numero o il nome dell’azienda su internet e confrontando le informazioni con fonti ufficiali.

Le truffe online legate alle false offerte di lavoro sono in aumento e non lasciano immuni neppure i sammarinesi, sfruttando la vulnerabilità di chi è alla ricerca di un impiego. Riconoscere i segnali d’allarme e adottare precauzioni è il primo passo per proteggersi da questi raggiri sempre più sofisticati.