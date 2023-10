San Marino. Enrico Dall’Olmo trionfa nel 2° Trofeo Tre Torri

La Federazione Sammarinese Bocce ha organizzato il 2° Trofeo Tre Torri in collaborazione con la Libertas, società affiliata. La gara è stata valevole per il calendario FIB di categorie A, B, C e D e ha visto la partecipazione di 56 atleti suddivisi in 7 gironi.

Una delle due semifinali ha proposto la sfida tutta sammarinese tra Matteo Albani ed Enrico Dall’Olmo, che è avanzato in finale. Dall’altra parte del tabellone Roberto Tontini del Cattolica ha sconfitto Valerio Grandicelli.

In finale il nazionale biancazzurro Enrico Dall’Olmo ha battuto 12-2 Tonini, aggiudicandosi la seconda edizione del Trofeo Tre Torri.