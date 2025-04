San Marino. Ente Cassa di Faetano. Convocata assemblea per informativa su possibili investitori e aggiornamenti statutari

I Soci di Ente Cassa di Faetano sono stati convocati in Assemblea questa mattina, sabato 12 aprile, presso la Sala Conferenze ECF in Faetano. All’ordine del giorno l’informativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle trattative in corso per la cessione della quota di maggioranza di BSM S.p.A. insieme ad un contestuale aggiornamento statutario.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, esposta dal Presidente Marco Beccari, ha ricostruito il quadro delle esplorazioni condotte da ECF, dal 2019 ad oggi, per reperire uno o più nuovi investitori interessati a fare ingresso nell’azionariato di Banca di San Marino, mediante una o più operazioni di aumento di capitale dedicate. In questi anni tutti gli interlocutori o hanno rinunciato o hanno posto la conditio sine qua non di acquisire la maggioranza delle azioni dell’Istituto.

Le esplorazioni sono proseguite fino ad avviare una trattativa serrata con quattro potenziali investitori, selezionando infine la proposta più in linea con le proprie aspettative strategiche e valoriali dell’Ente, avanzata da un’accreditata Holding europea.

La visione condivisa con il potenziale acquirente è quella di una banca legata alla sua tradizione, al territorio, alle famiglie e alle piccole e grandi imprese, che vuole crescere con l’apporto di tutti i collaboratori e rivolta sempre più alla soddisfazione delle esigenze della clientela, nonché offrire nuove opportunità operative e di investimento e una reale apertura internazionale.

In tale prospettiva l’Ente rimarrebbe un importante azionista dell’Istituto, mantenendo il proprio ruolo di custode e promotore dei principi fondanti della Banca, disegnando un suo nuovo futuro maggiormente orientato alla promozione sociale e culturale della comunità sammarinese.

Ampio spazio è stato lasciato alla voce dei Soci che, al termine degli interventi, sono stati chiamati ad esaminare il terzo punto all’ordine del giorno, approvando a larga maggioranza la modifica dell’Art. 4 dello Statuto con l’eliminazione della quota di spettanza minima dell’Ente nella Società Bancaria.

A conclusione della trattativa sarà convocata un’Assemblea informativa per riferire sull’esito delle diverse interlocuzioni.

Ente Cassa di Faetano