San Marino. Entra nella famiglia PharmaLab: la salute dei pet sui social

Sei un amante degli animali? Vuoi ricevere consigli, partecipare a eventi e condividere momenti speciali con una community che mette la salute e il benessere dei pet al primo posto?

Segui la pagina social di PharmaLab!

Scopri un mondo fatto di passione, informazione e vicinanza, dove il legame con il tuo amico a quattro zampe trova ogni giorno nuovi spunti per crescere.

La nostra storia: un impegno per il territorio

Da sempre, PharmaLab è parte attiva della comunità sammarinese, collaborando con il territorio per promuovere il benessere dei pet e delle famiglie che li amano.

Organizziamo e partecipiamo a eventi educativi e divulgativi per sensibilizzare sul valore della salute degli animali, con iniziative che uniscono informazione e divertimento. Dai workshop sui piani nutrizionali alle giornate dedicate alla prevenzione, il nostro obiettivo è essere un punto di riferimento per chi vuole prendersi cura del proprio animale con competenza e amore.

Oltre la farmacia veterinaria

Sui social scoprirai che la farmacia per animali di PharmaLab è molto più di un luogo per prendersi cura dei pet. Sui profili social troverai:

consigli , forniti dagli specialisti, sull’alimentazione, sulle terapie e sulla cura quotidiana dei pet;

, forniti dagli specialisti, sull’alimentazione, sulle terapie e sulla cura quotidiana dei pet; aggiornamenti sugli eventi educativi , come incontri con veterinari ed educatori cinofili, giornate di sensibilizzazione e attività per grandi e piccoli;

, come incontri con veterinari ed educatori cinofili, giornate di sensibilizzazione e attività per grandi e piccoli; approfondimenti e curiosità per rendere ancora più speciale il rapporto con il tuo animale.

A San Marino, PharmaLab non è solo una farmacia veterinaria; è un partner della comunità, pronto a condividere con te ogni informazione che può migliorare la vita del tuo pet.

Segui Pharmalab: entra nella community!

Non perdere l’opportunità di entrare in una community dedicata a chi ama gli animali. Segui Pharmalab sui social per rimanere aggiornato su eventi, offerte e consigli esclusivi.

Segui PharmaLab sui social

Vieni in negozio da PharmaLab in p.le Enriquez a Dogana a San Marino per scoprire come la passione e la competenza possono fare la differenza per il tuo animale.