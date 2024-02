San Marino. Equità sociale: promulgato il Decreto  Delegato 15 febbraio 2024 n. 25

Il processo di elaborazione normativa dello strumento per individuare la reale capacità reddituale e patrimoniale delle famiglie è giunta a conclusione.

Siamo lieti di informare che gli Ecc.mi Capitani Reggenti hanno promulgato il Decreto Delegato 15 febbraio 2024 n. 25. Questo importante decreto, fondamentale per la promozione dell’equità sociale, introduce l’Indicatore della Condizione Economica per l’Equità (ICEE).

La recente disposizione segna una svolta decisiva verso una più equa distribuzione delle risorse e un accesso più giusto agli strumenti di protezione sociale. Il decreto, che stabilisce criteri unificati per la valutazione della condizione economica, reddituale e patrimoniale dei residenti anagrafici ed effettivi in Repubblica, rappresenta un passo importante per garantire che le prestazioni agevolate e le altre forme di sostegno siano destinate a chi ne ha realmente bisogno.

Per troppo tempo, l’assenza di criteri chiari e unificati ha reso difficile identificare con precisione i destinatari degli interventi di protezione sociale, rischiando di escludere coloro che si trovano in condizioni di vulnerabilità.

Con l’introduzione di questo decreto delegato, la Repubblica fa un salto di qualità nell’indirizzare le risorse pubbliche, assicurando che siano prioritariamente rivolte ai soggetti e ai nuclei familiari che necessitano di un sostegno concreto per affrontare le sfide quotidiane.

La misura adottata dal Governo va nella direzione di una maggiore giustizia sociale, consentendo un accesso più equo a prestazioni fondamentali come l’assistenza sanitaria, l’educazione e il sostegno al reddito. Questo non solo migliorerà la qualità della vita di molte persone, ma contribuirà anche a ridurre le disuguaglianze all’interno della nostra società.

San Marino, 16 febbraio 2024/1723 d.F.R.

Segreteria di Stato Affari Interni