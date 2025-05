San Marino. Erba Vita presenta a RiminiWellness la linea Xformance: innovazione naturale per chi fa sport

Prendi un laboratorio Ricerca & Sviluppo con anni di esperienza in fitoterapia (lo studio delle piante) e nutraceutica, aggiungi un manager appassionato di atletica e trail running (la corsa per le montagne). Mettici un gruppo di colleghi che amano lo sport e le nuove sfide e una buona dose di creatività. Ed ecco l’incipit della storia che Erba Vita racconterà, in anteprima, a RiminiWellness, il cuore del benessere italiano per eccellenza, dal 29 maggio al 1 giugno.

La storia è quella della linea ‘Xformance’: quattro prodotti, nuovi di zecca, a base di ingredienti naturali, dedicata a tutti gli sportivi, dai più esigenti a chi fa sport solo la domenica.

A dare il là è stata senz’altro la passione per il trail running, una disciplina endurance che lo porta, appena può, a correre per le montagne, del nuovo General Manager di Erba Vita, Edoardo Locatelli.

“È stato un matching perfetto condurre un’azienda storica nella supplementazione e poterlo unire con questa passione sportiva.” Racconta Locatelli. “Mi ha permesso di portare l’esperienza di un atleta endurance nel know-how della ricerca e sviluppo. In uno dei prodotti specialistici, ad esempio, come gli aminoacidi ramificati (4:1:1), abbiamo inserito un mix brevettato chiamato Recovera®. È un estratto particolare di fico d’India. Questa scelta si collega alle nostre forti radici di tradizione fitoterapica, un accento di distinzione che mantiene la nostra identità e coerenza. L’estratto di fico d’India migliora l’assorbimento degli aminoacidi ramificati e interviene anche a livello metabolico, supportando la sintesi del glicogeno. Non è un additivo qualunque, è registrato e supportato da studi scientifici che ne corroborano la validità.”

In fiera Orlando Pizzolato, due volte vincitore della Maratona di New York

Ad accompagnare questa presentazione in anteprima sarà anche un ospite d’eccezione come Orlando Pizzolato, unico italiano ad aver vinto due volte di seguito la Maratona di New York, nel 1984 e 1985. L’atleta interverrà sul tema ‘Allenamento e nutrizione sportiva per migliorare la performance in maratona’, venerdì 30 maggio, alle 14, nell’Area Nutraceutica del padiglione B4 della fiera, insieme a Sara Campagna, medico nutrizionista dello sport.

Erba Vita è Official Supplement Partner di RiminiWellness Off

Oltre ad una presenza in fiera (stand 41, padiglione D5) dov’è possibile trovare tutte le novità, come la linea ‘Xformance’, la ‘Linea Platinum’ e tutti i migliori integratori dell’azienda sammarinese, Erba Vita è anche Supplement Partner di RiminiWellness Off, la palestra a cielo aperto che, come da tradizione, accompagna la manifestazione di Italian Exhibition Group al mare e sulla Riviera. Ci sarà un corner con campioncini di Erba Vita, gadget, materiale informativo, giochi e ricchi premi, al parco del mare di fronte al Belvedere di Piazza Kennedy, aperto tutti i giorni, dal 29 al 31 maggio, dalle 10 alle 19; il 1 giugno dalle 10 alle 16.

