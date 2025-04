San Marino. Esche avvelenate vicino alla scuola: l’indignazione dei genitori di Fiorentino

In seguito ai gravissimi episodi verificatisi nei giorni scorsi presso il campo adiacente alla Scuola Elementare il Nostro Mondo, noi genitori esprimiamo la nostra più profonda indignazione e preoccupazione. È infatti emerso che un individuo, identificato come un ultraottantenne , avrebbe volontariamente disseminato esche avvelenate con l’intento di colpire cani presenti nell’area. Tale gesto non solo rappresenta un atto di crudeltà verso gli animali, ma costituisce anche un pericolo concreto e inaccettabile per la salute e la sicurezza dei nostri figli, che quotidianamente frequentano quello spazio durante le attività scolastiche e ricreative. Riteniamo intollerabile che simili atti possano verificarsi in assoluto ed ancor più in prossimità di una struttura scolastica, e chiediamo con urgenza che le autorità competenti intervengano con la massima severità, affinché venga tutelato il diritto dei bambini a giocare in un ambiente sicuro. Chiediamo inoltre alle Istituzioni e alla Dirigenza scolastica un intervento di bonifica dell’area, accompagnato da un piano di sorveglianza e prevenzione per evitare il ripetersi di simili episodi. La sicurezza dei bambini deve essere una priorità assoluta, e chi getta esche avvelenate in parchi pubblici mette a repentaglio anche la salute e la sicurezza dei bambini. Non intendiamo restare in silenzio di fronte a un gesto così vile e pericoloso.

Genitori della Scuola elementare “Il Nostro Mondo” di Fiorentino