San Marino. Esito elezioni per Consiglio Federale della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio … di Matteo Mazza

Nella serata del 30 gennaio scorso, presso la sala stampa dello Stadio di Serravalle, si sono tenute le elezioni per la composizione del prossimo Consiglio Federale della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio (F.S.G.C.) per il quadriennio olimpico 2025/2028.

In tale occasione ho avuto l’onore di presentare la mia candidatura alla presidenza federale. Un percorso impegnativo che mi ha permesso di confrontarmi con tante persone appassionate e competenti, animate dal desiderio di contribuire allo sviluppo del calcio sammarinese.

Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine a tutti coloro che hanno sostenuto la mia candidatura, dimostrando fiducia e condividendo idee e proposte per il futuro del nostro movimento calcistico. Un ringraziamento particolare va ai colleghi candidati al Consiglio Federale: Michele Della Valle, Maximiliano Gobbi, William Guerra, Pierangelo Manzaroli, Luca Nanni e Stefano Semprini, il cui impegno è stato prezioso e fondamentale.

Con grande soddisfazione sottolineo l’importante elezione di tre nuovi membri del Consiglio Federale: Pierangelo Manzaroli, Luca Nanni e Giacomo Simoncini, rappresentando questo dato una chiara volontà di rinnovamento e uno stimolo rinvigorito per il lavoro della Federazione.

A loro va tutto il mio sostegno continuando a impegnarmi personalmente per non disperdere il patrimonio di consenso ottenuto in sede assembleare.

Auguro buon lavoro al nuovo Consiglio Federale e a tutto il movimento calcistico sammarinese.

San Marino, 7 febbraio 2025