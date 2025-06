San Marino. Esplosione e incendio a Dogana: evacuata una palazzina in via Giuseppe Onofri

Alle 14:30 di oggi, un’esplosione ha scosso il quartiere di Dogana, causando un incendio in un appartamento di via Giuseppe Onofri, nelle vicinanze di piazza Enriquez. L’evento ha generato preoccupazione tra i residenti, immediatamente allertati dalle autorità locali. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sezione antincendio della Polizia Civile e le forze della Gendarmeria, impegnate nelle operazioni di sicurezza e messa in sicurezza dell’edificio. I condomini sono stati invitati ad evacuare temporaneamente la palazzina per facilitare le operazioni di intervento e prevenire eventuali rischi. Attualmente, non ci sono informazioni ufficiali riguardo a eventuali persone coinvolte o ferite. Le indagini sono in corso per chiarire le cause dell’incidente.

