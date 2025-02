Kristina Pruccoli si è guadagnata la chance per difendere il titolo Europeo conquistato l’anno scorso nell’Arco Nudo. L’arciera sammarinese ha sconfitto in giornata la turca Uysal Rumeysa nei quarti di finale per 6-0 e subito dopo nel remake della finale per l’oro del 2024 ha superato l’azzurra Cinzia Noziglia con lo stesso risultato. Pruccoli difenderà il titolo continentale domenica 23 febbraio contro l’altra italiana, Giulia Mantilli