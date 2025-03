San Marino. Europei SCA maschili: San Marino vincente all’esordio

Liechtenstein battuto nettamente per 3 a 0. Domani alle 10 si gioca con l’Irlanda del Nord e alle 19.30 contro la Scozia

San Marino, 30 maggio 2024 – Buon la prima per la nazionale maschile di San Marino impegnata, da oggi, negli Europei Small Countries Association di volley che si stanno disputando in Liechtenstein. I titani hanno battuto i padroni di casa per 3 a 0 in una partita praticamente a senso unico.

“Sono stati bravi i ragazzi a renderla facile, giocando un’ottima partita tenendo un livello tecnico molto alto. – Spiega a fine match il commissario tecnico Stefano Mascetti. – Temevamo il Liechtenstein perché nel torneo giocato a Natale aveva messo in mostra buone cose e oggi, in più, potevano contare su un centrale e due bande molto brave che attaccano e ricevono bene. Sono stati più bravi di noi in ricezione ma sono un po’ mancati da posto 2. Noi siamo stati aggressivi a muro e nella correlazione muro/difesa e sulla rigiocata abbiamo fatto loro male. Oggi guarderemo le altre squadre. Domani ci aspetta un doppio impegno con Irlanda del Nord e Scozia e dovremo capire come gestire le forze”.

Mascetti è partito schierando Paganelli opposto al palleggiatore Rondelli con Benvenuti e Andrea Lazzarini schiacciatori/ricevitori, Volpinari e Bernardi centrali e Bacciocchi ed Elia Lazzarini liberi. Nel secondo set ha dato spazio a Conti nel ruolo di opposto; a Venturini sulla banda e a Gasperoni in palleggio. Nel terzo set è tornato alla formazione base. Un set che si è rivelato più complicato degli altri due con i padroni di casa capaci di andare sopra nel punteggio e di restarci fino al 16/14 quando San Marino ha iniziato una rimonta che ha portato a un parziale di 3/11 che ha chiuso il match.

Tabellini Liechtenstein – San Marino 0 a 3 (12/25 17/25 19/25).

San Marino – Rondelli, Benvenuti 9, Volpinari 7, Paganelli 12, Andrea Lazzarini 4, Bernardi 9, Bacciocchi (L1), Gasperoni, Conti, Venturini, Elia Lazzarini (L2), Donini Ne, Garattoni Ne, Giri Ne. Ace: 0. Battute Errore: 5. Muri Punto: 9. CT Stefano Mascetti.

Liechtenstein – Wolf, S. Broder 7, Muller 1, Wymann 3, A. Broder 12, Warth 6, Rongpotsang (L1), Nipp 5, Milijenko 1, Hurlimann Ne. Ace: 2. Battute Errore: 14. Muri Punto: 2. CT Pascal Wolf.

Arbitri: Sideri (Sco) – Proctor (Nir).

Partite giocate

Classifica

San Marino 3 (PG 1; PV 1 PP 0; SV 3; SP 0). Scozia 0 (PG 0; PV 0; PP 0; SV 0; SP 0). Irlanda del Nord 0 (PG 0; PV 0; PP 0; SV 0; SP 0). Irlanda 0 (PG 0; PV 0; PP 0; SV 0; SP 0). Liechtenstein 0 (PG 1; PV 0; PP 1; SV 0; SP 3).

Partite da giocare

30.05 ore 17 Scozia – Irlanda del Nord.

30.05 ore 19.30 Liechtenstein – Irlanda

31.05 ore 10 San Marino – Irlanda del Nord

31.05 ore 12.30 Scozia – Irlanda

31.05 ore 17.30 Liechtenstein – Irlanda del Nord

31.05 ore 19.30 Scozia – San Marino

01.06 ore 10 Irlanda del Nord – Irlanda

01.06 ore 17 Liechtenstein – Scozia

01.06 ore 19.30 Irlanda – San Marino

N.B. Le partite del torneo si possono vedere in diretta sulla pagina Instagram della Federazione del Liechtenstein (lvbvvolley).

Nella foto, la nazionale sammarinese prima della partita contro il Liechtenstein.

Federvolley

San Marino