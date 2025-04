San Marino. Evasione da T-Cross. Da Reggini la performance di Mago Gabriel

San Marino. Nel weekend del 15,16,17 marzo a San Marino maghe, stregoni e illusionisti sono protagonisti del 25° Festival Internazionale della Magia. Nell’attesa, mago Gabriel, uno dei più eclettici maghi della scena locale, ha fatto una visita in Concessionaria Reggini per misurare le sue abilità con Nuova T-Cross, il City SUV compatto dalla tecnologia avanzata pensata per gli spostamenti quotidiani e il tempo libero, ultima arrivata in casa Volkswagen.

Il ‘giocoso’ esperimento, intitolato ‘Evasione da T-Cross’ lo ha visto protagonista, insieme ai suoi aiutanti magici, di una simpatica parodia: la magica sparizione dall’interno dell’auto, dopo essersi liberato dalle manette con le quali era stato precedentemente imprigionato al volante da uno dei tecnici di Reggini.

Magia e umorismo per raccontare in modo ‘spettacolare’ la nuova auto ‘Bella da Vivere’, come recita il suo claim, e annunciare il nuovo grande evento sammarinese, il Festival della Magia, che per la sua 25° edizione sarà presentato da Enzo Iacchetti e che la Concessionaria Reggini sostiene fra gli sponsor.

Ecco il video:

https://fb.watch/qOJCqN83vv/

https://drive.google.com/file/d/1kM48vSMPQM6ygBYTbhPfXR0pe2nB9GSo/view?usp=sharing