San Marino. Evento di chiusura dei Soggiorni Culturali – “Arrivederci raga, salutiamo i ragazzi dei Soggiorni Culturali” – 31 luglio 2025

Festa di chiusura della 43^ edizione dei Soggiorni Culturali dal titolo “Arrivederci raga, Salutiamo i ragazzi dei Soggiorni Culturali”.

L’evento, patrocinato dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e organizzato dal Dipartimento Affari Esteri, sezione Rapporti con le comunità all’estero, si terrà giovedì 31 luglio alle ore 21.00 presso la Piazza di Cailungo.

La serata vedrà la partecipazione di Delu DJ e delle ragazze del Centro Danze San Marino con la loro performance di Heels.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Nuestro Sur, associazione no profit che nasce con l’obiettivo di promuovere iniziative culturali e solidali a San Marino, per sostenere progetti sociali in Argentina, in particolare quelli legati all’infanzia e alle comunità più vulnerabili. Attualmente sostengono il progetto della mensa solidale “Dos Corazones” della città di Pergamino. Collaborano all’evento anche le associazioni Fun4all, Rinascita Culturale e Youth.

Sarà un’occasione d’incontro fra i ragazzi provenienti dalle comunità estere e i giovani di San Marino, pertanto tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.