San Marino. Evento di Lettura “BOOK SDEED DATE” per Giovani Lettori: martedì 2 luglio alle ore 20:30 presso “Casa Terenzi”, Domagnano

I Lettori con la Valigia, in collaborazione con la Ludoteca Pologioco di San Marino, sono lieti di annunciare il “Book Speed Date”, un’iniziativa dedicata ai giovani lettori di età compresa tra i 13 e i 17 anni.

L’evento si terrà martedì 2 luglio alle ore 20:30 presso “Casa Terenzi” in Via Carducci, Domagnano.

L’incontro verrà condotto da due giovani membri del gruppo dei Lettori con la Valigia: Alice ed Eleonora, che hanno proposto l’iniziativa con il desiderio di condividere con i loro coetanei la passione per la lettura e scoprire nuovi libri, attraverso un formato coinvolgente e interattivo, in cui ciascuno avrà il tempo per promuovere il proprio libro del cuore.

L’ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati: per partecipare, è necessario quindi prenotare inviando un’email a [email protected], entro lunedì 1 luglio 2024, indicando: nome, cognome, età e il titolo del libro che porterà all’incontro.

A conferma della prenotazione, i partecipanti riceveranno tutte le informazioni necessarie e il modulo per la tutela della Privacy.

Come funziona l’evento: i giovani lettori verranno disposti in due file, una davanti all’altra. Ogni partecipante porterà il proprio libro preferito e avrà 5 minuti di tempo per convincere il compagno di turno a leggere il suo libro. I ruoli poi si invertiranno e sarà l’altro partecipante a presentare il proprio libro. Dopo ogni presentazione, una delle file di partecipanti scorrerà di un posto, permettendo così a tutti di incontrare nuovi compagni e conoscere altri libri.

Alla fine dell’evento, ci sarà una votazione di preferenza da parte dei giovani lettori, il partecipante il cui libro riceverà più voti per l’interesse suscitato, vincerà un buono spesa per l’acquisto di altri titoli.

Gli altri partecipanti andranno a casa con una book list tutta nuova.

In allegato la locandina dell’evento: per ulteriori dettagli non esitate a contattarci alla mail di cui sopra o al numero 0549883965.

I Lettori vi aspettano numerosi per una serata all’insegna della lettura e del divertimento!

I LETTORI CON LA VALIGIA

E GLI OPERATORI DELLA LUDOTECA POLOGIOCO