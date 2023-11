San Marino. Evento innovativo a Serravalle… l’Intelligenza Artificiale arriva a teatro! Sabato 11 novembre va in scena “Umani vs IA”

La rassegna per adulti “occhi sul teatro”, che fa parte della stagione teatrale promossa dalla Giunta di Castello di Serravalle, apre con uno spettacolo mai visto. Sabato 11 novembre 2023 alle ore 21.00, presso la sala polivalente – auditorium Little Tony, andrà in scena “Umani vs IA”; una rappresentazione portata dalla compagnia “On The Fly Theatre. In un futuro distopico (e non troppo lontano) l’Intelligenza Artificiale governa il mondo e lancia una sfida all’umanità: dimostratemi che sapete intrattenermi ed inventare qualcosa di nuovo! Riusciranno i nostri eroi ad accontentare il nuovo imperatore digitale e salvare il pianeta? Un divertente spettacolo di improvvisazione teatrale con musica dal vivo, molta Intelligenza Artificiale e tanta… stupidità organica. Per poter partecipare, vi invitiamo a prenotare i biglietti chiamando il numero 3357345340 o mandando un’e-mail all’indirizzo [email protected] . Il costo del biglietto intero è di 12€, il ridotto (per bambini e ragazzi fino ai 18 anni e per i pensionati) è di 10€ mentre i bambini fino ai 3 anni di età hanno diritto all’ingresso gratuito; per questa rassegna esiste anche la promozione “Abbonamento a 4 spettacoli”, ovvero 4 biglietti interi al prezzo di 40€. Per rimanere aggiornati sui prossimi eventi in programma vi invitiamo a seguire le pagine della Giunta di Castello di Serravalle e della Sala Polivalente su facebook o di consultare il sito www.castello.serravalle.sm . Vi aspettiamo numerosi!