san Marino. Faetano, domenica l’inaugurazione del sentiero “Le Saline”: passeggiata tra natura e sapori locali

Una mattinata all’insegna della natura, del movimento e della convivialità: domenica 27 aprile 2025 sarà ufficialmente inaugurato il nuovo sentiero “Le Saline”, un percorso escursionistico realizzato con cura e passione dai volontari dell’associazione La Genga, da sempre attiva nella valorizzazione del territorio sammarinese.

Il ritrovo è fissato alle ore 8:50 nel parcheggio delle scuole di Faetano (via Chiara Villani, 16). Dopo i saluti iniziali e il taglio del nastro previsto per le ore 9:00, i partecipanti saranno accolti da un piccolo ristoro rustico con dolci fatti in casa, tè, caffè e altre bontà, offerto dai volontari.

Alle 9:15 inizierà la passeggiata vera e propria: un tragitto che si snoda lungo la nuova discesa del sentiero “Le Saline”, prosegue attraverso il percorso pedonale che costeggia il torrente Marano, fino a raggiungere il lago. Da lì si salirà verso l’abitato di Albereto, per poi ridiscendere verso la zona di Mandrio e infine fare ritorno alle auto risalendo attraverso il suggestivo sentiero della miniera.

Il rientro è previsto tra le ore 11:15 e le 11:30, per una mattinata all’aria aperta pensata per tutte le età e accessibile anche ai meno esperti.

L’iniziativa non solo promuove il benessere e lo sport dolce, ma rappresenta anche un esempio concreto di cittadinanza attiva e amore per il territorio. Con l’apertura del sentiero “Le Saline”, Faetano si arricchisce di un nuovo spazio naturale fruibile da escursionisti, famiglie e appassionati di camminate.

Un’occasione per riscoprire la bellezza del paesaggio sammarinese, tra scorci verdi, tratti d’acqua e sapori autentici.