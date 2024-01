San Marino. FAMIGLIE A TEATRO: AL TEATRO TITANO, CENERENTOLA

Vincitore del premio Eolo Awards 2022 come migliore novità

Domenica 21 Novembre, alle ore 16:00 presso il Teatro Titano, sarà in scena lo spettacolo CENERENTOLA, con Gianluca Gabriele, Amalia Ruocco, Enrica Zampetti una produzione Zaches Teatro 2021 con il sostegno del MiC e della Regione Toscana.

Cenerentola è un’eroina dai mille volti e artefice del proprio destino. Esistono più di trecento varianti di questa fiaba ed è una delle più antiche al mondo. La compagnia Zaches ha deciso di concentrarsi sulle versioni orali più antiche e su due versioni scritte: quella dei fratelli Grimm e quella de La Gatta Cenerentola di Basile, dando così vita ad uno spettacolo con una Cenerentola diversa da quella moderna che siamo abituati a vedere. La scena è un continuo intreccio tra reale e simbolico abitato da presenze magiche, le Cenerine, attraverso cui viene narrata la storia. Non una storia sulla ricerca del principe azzurro, la Cenerentola di Zaches Teatro è una fiaba enigmatica in cui la difficile strada per la maturità passa attraverso il distacco dal passato. Cenerentola è un personaggio lieve che a poco a poco impara ad affrontare le avversità, mostrando tutta la sua forza interiore in un percorso di emancipazione che apre nuovi orizzonti di coraggio e determinazione.

Cenerentola ci viene presentata come una marionetta, animata a turno, e a volte anche in contemporanea, dai tre attori presenti sul palco, ed è proprio la scelta del teatro di figura che rende questo spettacolo ancora più intrigante e particolare. Questa arte teatrale utilizza marionette, ombre e oggetti come protagonisti, lasciando così il segno di un linguaggio fortemente visivo.

Uno spettacolo coinvolgente, consigliato sia ai ragazzi che ai bambini (fascia d’età dai 6 anni) che hanno così modo di scoprire una diversa versione delle fiabe cui sono abituati.

Premiato al Eolo Award 2022 come migliore novità.

Per aver immerso la celebre fiaba in una bellissima creazione nella quale tutti i linguaggi della scena vengono magistralmente profusi, dove il teatro di figura, espresso in ogni suo mutevole aspetto, guidato da tre umanissime figure stregonesche, primeggia in tutta la sua forza. La creazione di Luana Gramegna che si avvale delle Scene, luci, costumi, maschere e pupazzi di Francesco Givone e delle musiche originali Stefano Ciardi, risulta essere un vero incanto teatrale dove nel buio opprimente risplende di luce propria un pupazzo mosso su Nero, che prende letteralmente vita. Una creazione capace di reinventare un mondo immaginifico in cui un grande camino ha la possibilità di trasformarsi d’incanto in un magnifico palazzo, attraverso la presenza umana di Gianluca Gabriele, Amalia Ruocco e Enrica Zampetti, perfetti animatori di Cenerentola e di tutto ciò che le muove intorno. (Motivazione Eolo Award 2022)

