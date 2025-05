San Marino. FAMS incontra il Presidente FIA

L’appuntamento era stato concordato all’Autodromo di Imola, in occasione del Gran Premio di Formula 1.

Il Presidente della FIA Federazione Internazionale dell’Automobile Mohammed Ben Sulayem e Paolo Valli, Presidente della FAMS Federazione Auto Motoristica Sammarinese insieme al Vicepresidente Christian Montanari, si sono incontrati presso l’hospitality della FIA, all’interno del circuito, alla vigilia della gara.

“È stato un colloquio molto positivo – dichiarava Valli al termine – con il Presidente Ben Sulayem che ha ribadito il pieno supporto alle piccole realtà come quella della Repubblica di San Marino. In tale occasione ha confermato il sostegno della FIA ai programmi federali a cui la FAMS partecipa. Si è anche parlato della ipotesi, per noi sempre densa di fascino, di un ritorno del Gran Premio di Formula 1 di San Marino, eventualità che il Presidente FIA non ha escluso. La questione sarà comunque discussa con le parti interessate, ove il principale interlocutore sarà il promoter Liberty Media, con a capo Stefano Domenicali. Ci siamo salutati con l’invito al Presidente Ben Sulayem a venire in visita nella Repubblica di San Marino, invito al quale ha dato la sua probabile disponibilità ad essere presente nel prossimo mese di settembre”.

FAMS