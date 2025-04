San Marino. FAMS ORGANIZZA IL SEMINARIO PER UFFICIALI DI GARA

A calendario il 15 e 16 dicembre prossimi, il tradizionale appuntamento si svolgerà presso la sede del CONS al Multieventi Sport Domus di Serravalle, con il patrocinio della Segreteria di Stato per lo Sport.

Repubblica di San Marino. Anche per il 2023, la FAMS Federazione Auto Motoristica Sammarinese conferma la volontà e l’obiettivo di migliorare costantemente la preparazione degli Ufficiali di gara che gestiscono le manifestazioni automobilistiche sportive sammarinesi. La formazione degli ufficiali di gara, figure cruciali per la gestione di un evento motoristico, è un prezioso supporto per contribuire e mantenere alti i livelli organizzativi e la sostenibilità futura del motorsport.

Il Consiglio Direttivo della FAMS ha messo a calendario il tradizionale seminario di fine stagione agonistica che si svolgerà i prossimi 15 e 16 dicembre 2023, con il patrocinio della Segreteria di Stato per lo Sport, due giornate di aggiornamento che si svolgeranno presso la sede del CONS al Multieventi Sport Domus di Serravalle.

Denso di contenuti il programma della due giornate:

Venerdì 15 dicembre alle ore 21.00

Incontro tra Commissari Sportivi, Commissari Tecnici, Direttori di gara

Rispettive competenze e comportamenti nell’ambito delle manifestazioni automobilistiche.

Sabato 16 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 17.00

Corrette procedure di comunicazione tra Ufficiali di gara e concorrenti

Corretta compilazione dei documenti dei Commissari Sportivi

Nel mese di gennaio

Prova pratica per i Commissari Tecnici

Verifica di vetture Rally e Velocità in circuito

Relatori del seminario saranno ufficiali di gara di grande competenza ed esperienza, tra i maggiori esperti del settore, come Giorgio Alberton, Commissario Sportivo, Mauro Zambelli, Direttore di gara e Federico Giulivi, Commissario Tecnico (per la prova pratica di gennaio).

