San Marino. Fantini-Ercolani vincono il 10° San Marino Rally Historic. Il comunicato

Dopo circa cinque anni lo storico equipaggio formato da Marco Fantini e Lorenzo Ercolani tornano a bordo della Opel Corsa GSi, e lo fanno senza lasciare nulla al caso, ci hanno creduto fino alla fine e così è successo: primi assoluti!

Ecco un commento a caldo di Marco: “Cosa dire, quest’anno le prove erano quasi tutte in discesa e con la nostra macchina pensavamo di fare un buon piazzamento ma non avrei mai pensato di vincere l’assoluta. Ci siamo giocati tutto su l’ultima prova con Pelliccioni che ha dominato per tutta la gara, peccato per lui che è uscito di strada “regalandoci” la vittoria. Un ringraziamento al team Clacson, come sempre hanno messo a disposizione la macchina al top ,un altro ringraziamento va al mio navigatore che ha saputo gestire la situazione fino alla fine e in fine un ringraziamento ai ragazzi della Titano Motorsport sempre presenti, grazie ha tutti è stata un’esperienza fantastica.”

Un ottimo 4° posto assoluto e 1° di raggruppamento per Nemo Mazza navigato per l’occasione da Massimo Bizzochi sulla stupenda Ford Escort.

“Questa è stata una gara importante per noi – commenta Nemo – abbiamo raccolto punti preziosi per il campionato, così da creare un bel distacco sul secondo di due ruote motrici ed affrontare le prossime gare più margine. Inizialmente Una scelta sbagliata di gomme ed un assetto troppo rigido non ci faceva trovare il giusto feeling, prontamente risolto per i giri successivi, così da far segnare dei tempi sempre in miglioramento. Ringrazio il mio navigatore Massimo Bizzocchi, di altissimo livello, che mi ha dato consigli importanti in tutta la gara. Grazie a RetroCorse per l’ottimo lavoro sulla macchina. Complimenti a tutti i piloti, è bello vedere una gara dove ci sono tanti partecipanti nelle storiche.”

Corrado Costa sempre su Opel Corsa Gsi con il fido Domenico Mularoni conquistano il settimo posto assoluto e secondo di classe.

Le parole di Corrado: “questa volta è andato tutto bene, è filato tutto liscio senza intoppi, soddisfatti del risultati. Il percorso, a mio parere, impegnativo ma molto bello, mi è piaciuto molto. Mi ha fatto molto piacere fare la prima tappa tutta qua a San Marino, essendo la gara di casa. Tanti complimenti a Fantini ed Ercolani per la loro stupenda vittoria.”

Una gara ai primi posti fin dall’inizio per l’affiatato duo formato da Bruno Pelliccioni e Mirco Gabrielli, che con la Ford Escort gruppo II hanno fatto divertire tutti e dato del filo da torcere agli avversari, ma diamo la parola a Bruno: “complimenti alla FAMS perchè ci vuol sempre un grande impegno nell’organizzare un evento soprattutto quando in un piccolo paese non tutti ne capiscono l’importanza. Per noi è stata una gara davvero bella ed intensa, combattuta fino all’ultima prova, cosa che non capitava da tanto tempo, avversari tosti come Fantini ed Ercolani, che ti stimolano a dare il massimo sempre. Complimenti a loro che sono stati eccezionali mentre io pur di cercare il podio ho commesso un amaro errore sull’ultima prova speciale. Complimenti a Nemo, Corrado e ci dispiace per Pellegrini, ma felice della presenza numerosa della Titano Motorsport a questa gara a cui teniamo particolarmente. Grazie a Mirco Gabrielli per essere stato disponile anche all’ultimo momento. Ci tengo a ringraziare anche Maurizio Colonna, Simone Gasperoni e Paolo Toccaceli per l’assistenza al top. Un’ultima cosa ci tengo a sottolinearla, il ritorno su sterrato di Stefano Rosati, dopo 16 anni di assenza è stato un grande piacere rivedere il Talbot Lotus sulle strade bianche nella gara di casa e questo è stato possibile grazie al lavoro svolto dalla Titano Motorsport per convincere Rosati a partecipare alla gara. Felici di vederla impolverata! Grazie alle numerose partecipazioni della nostra squadra, la Scuderia San Marino ha raggiunto un ottimo risultato. Un grazie anche alla nostra addetta stampa Samanta Grossi che rende possibile il dar voce alla Titano Motorsport.”

Purtroppo amaro ritiro per Stefano e Michele Pellegrini, la loro Lancia Delta ha deciso che voleva riposarsi un po’, ma ringraziano tutto il gruppo della Titano Motorsport.

Ph RaceEmotion

Addetta stampa Titano Motorsport

Samanta Grossi