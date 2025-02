San Marino. Febal Casa a Esprit Meuble 2024, la principale fiera francese dedicata all’arredamento. Parigi, 16-19 novembre 2024

Febal Casa si espande in Francia: la partecipazione a Esprit Meuble 2024 a Parigi segna un nuovo passo nell’internazionalizzazione del brand

San Marino, 12 novembre 2024 – Febal Casa, tra i brand leader nel settore dell’arredamento, conferma la propria partecipazione a Esprit Meuble 2024, il principale evento fieristico in Francia dedicato ai professionisti dell’arredo, in programma dal 16 al 19 novembre presso Expo-Porte de Versailles a Parigi. Con una rete di 217 negozi monomarca sia in Italia che all’estero, Febal Casa rinnova il proprio impegno verso l’espansione internazionale e il consolidamento della sua presenza come protagonista nel panorama globale dell’arredamento.

Il Padiglione 1 – Stand I50 di Febal Casa ospiterà uno spazio espositivo di 136 mq, concepito per offrire ai visitatori un’esperienza immersiva nelle ultime collezioni e innovazioni del brand. Tra le novità, si distinguono la cucina Origina Over con ante Libeskind022, una sofisticata composizione della linea GIORNO. impreziosita da boiserie in Rovere asiatico e pensile Daylight, il divano Navigli in tessuto Jolie Sky, le eleganti poltrone Shirley in rivestimento Roma raven, oltre ai tavolini Serif disponibili in diverse finiture e dimensioni. Nella zona notte, Febal Casa presenta la cabina armadio Hype in laccato opaco Grigio oxford.

Il layout dello stand riflette perfettamente lo stile dei punti vendita Febal Casa, con una progettazione degli spazi che interpreta l’abitare contemporaneo e sostenibile. La disposizione fluida degli ambienti dimostra la filosofia del brand: creare spazi armoniosi, che integrano design e funzionalità con particolare attenzione all’uso di materiali innovativi.

“La nostra espansione internazionale è una delle priorità strategiche del Gruppo e la Francia rappresenta un mercato cruciale per il nostro sviluppo,” ha dichiarato Emanuel Colombini, Presidente del Gruppo Colombini. “Nel nostro percorso di internazionalizzazione, che procede a pieno ritmo in linea con gli obiettivi del piano strategico, vogliamo rafforzare ulteriormente la nostra presenza in Francia. Partecipiamo, per il secondo anno consecutivo, a Esprit Meuble 2024 per consolidare questo impegno e promuovere l’estetica distintiva e l’alta qualità dei prodotti Febal Casa”.

“Questo evento rappresenta un appuntamento internazionale fondamentale per far conoscere al pubblico francese un design che si distingue per le linee armoniose, l’estetica italiana decisa e un posizionamento di prezzo altamente competitivo. Stiamo investendo con grande determinazione in Francia, ampliando la rete dei negozi monomarca e consolidando il nostro business contract, attraverso il quale offriamo soluzioni d’arredo complete e personalizzate per ogni ambiente della casa, portando ovunque il fascino e la qualità del Made in Italy e dell’Italian lifestyle”, ha commentato Giovanni Battista Vacchi, Amministratore Delegato del Gruppo Colombini.

Con la partecipazione a Esprit Meuble 2024, Febal Casa riafferma il suo impegno verso un’espansione continua nel mercato europeo, posizionandosi come player di riferimento nel settore dell’arredamento di qualità e portando in Francia il fascino e l’eleganza del design italiano.