San Marino. Febal Casa annuncia il vincitore di “Pimp my F”, il contest realizzato in collaborazione con NABA, Nuova Accademia di Belle Arti

San Marino, 17 ottobre 2023. Febal Casa annuncia il vincitore di “Pimp my F”, il contest lanciato in collaborazione con NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, in occasione della Milano Design Week dello scorso aprile.

La collaborazione con NABA ha coinvolto un gruppo di studenti del Triennio in Graphic Design e Art Direction del campus dell’Accademia a Milano, che ha reinterpretato l’oggetto digitale “F”, marker appartenente alla nuova identità visiva del brand Febal Casa.

Il progetto che si è aggiudicato la vittoria è stato quello presentato dalla studentessa Viola Nobili, che ha trasformato il marker digitale di Febal Casa in un dipinto tridimensionale. In dettaglio, la F, sempre nella sua prospettiva assonometrica, è stata composta con tratti materici acquerellati. In questo modo, il marker è stato interpretato come una vera e propria firma autoriale che rende Febal Casa un digital object, un ambiente artistico che muta configurazione a seconda dell’interpretazione che ne fa il creator.

Questi i premi per il progetto sul podio: inserimento nel piano editoriale Febal Casa sui canali social e un riconoscimento economico.

“Febal Casa non è solo un brand di arredo, ma un contenitore di idee – ha commentato Giovanni Battista Vacchi, Amministratore Delegato del Gruppo Colombini – Come tale ne incoraggiamo l’interlocuzione sociale, mettendo a disposizione le nostre competenze e incoraggiando una continua osmosi di stimoli con il contesto sociale con il quale la marca interagisce. Il nostro obiettivo era di stimolare gli studenti nell’interpretazione di uno dei nostri segni più distintivi e riconoscibili, la F, e consentire loro di avere una relazione con la marca produttiva e significativa. Attraverso lo scambio di competenze con il nostro team Brand e Communication, i ragazzi che hanno partecipato al contest hanno dimostrato estro e creatività. Il risultato ottenuto ci ha reso veramente orgogliosi e ha soddisfatto pienamente le nostre aspettative”.

Aggiunge Patrizia Moschella, Communication and Graphic Design Area Leader di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti: “L’esperienza di un brief reale è sempre molto formativa così come lo è stata anche questa esperienza con Febal Casa che ha permesso agli studenti dell’Accademia di sperimentarsi attraverso diverse tecniche e media nella proposta di visual adatti al mondo contemporaneo e ai social. Partendo da una semplice animazione di una lettera come la F, gli studenti hanno sviluppato in un contesto di rara libertà espressiva, proposte originali e molto differenziate negli output”.

Febal Casa è il brand con cui Colombini Group, attraverso i punti vendita monomarca distribuiti capillarmente su tutto il territorio nazionale, commercializza programmi di arredo completi per tutta la casa, dalle soluzioni cucina a proposte living e notte.

Colombini Group, fondato nel 1965 dall’omonima famiglia nella Repubblica di San Marino, è oggi leader in Italia nel settore dell’arredamento con i propri marchi Febal Casa, Rossana, Bontempi Casa, Ingenia, Colombini Casa, Offic’è e Colombini Group Contract, struttura specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni chiavi in mano in ambito residenziale, hôtellerie e commerciale. Il Gruppo vanta una superficie produttiva di circa 275 mila metri quadri, oltre 1.300 collaboratori ed una rete distributiva di oltre 5.000 punti vendita, di cui 200 negozi monomarca in vari paesi mondo.

NABA, Nuova Accademia di Belle Arti è un’Accademia di formazione all’arte e al design: è la più grande Accademia di Belle Arti in Italia e la prima ad aver conseguito, nel 1981, il riconoscimento ufficiale del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR). Con i suoi due campus di Milano e Roma, offre corsi di primo e secondo livello nei campi del design, fashion design, grafica e comunicazione, arti multimediali, nuove tecnologie, scenografia e arti visive, per i quali rilascia diplomi accademici equipollenti ai diplomi di laurea universitari. NABA è stata selezionata da QS World University Rankings® by Subject come la migliore Accademia di Belle Arti italiana e tra le prime 100 istituzioni al mondo in ambito Art & Design.

Comunicato stampa